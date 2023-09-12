Бюджету Красноярского края добавят доходов и расходов

При этом доходная часть увеличиться почти в два раза больше, чем расходная.

В Законодательное Собрание Красноярского края внесли осеннюю корректировку регионального бюджета 2023. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства края Сергей Верещагин.

Документ предполагает увеличение расходов краевого бюджета на 33,1 млрд рублей, из которых 27 млрд — это дополнительные поступления по налогу на прибыль и проценты по банковским депозитам края. В результате общая сумма доходов в этом году сложится на уровне 379,9 млрд рублей.

Расходы же вырастут на 17,3 млрд рублей и по итогу составят 423,9 млрд. Таким образом дефицит бюджета уменьшиться на 15,8 млрд рублей.

Несмотря на сохранение внешних вызовов, бюджетные показатели края демонстрируют положительную динамику. Рост доходов краевого бюджета позволяет направлять дополнительные средства в текущем и следующем году на решение социально значимых вопросов. При этом особое внимание мы уделяем насущным проблемам, обозначенным жителями края», — отметил и.о. министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

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