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46 млн потратили на новые учебники истории для школ Красноярского края

46 млн потратили на новые учебники истории для школ Красноярского края
Иллюстрация: freepik.com

Всего в красноярские учебные заведения поступит 66 тыс. экземпляров книг. Их распределят между учениками 10-11-х классов.

#НОВОСТИ

С 1 сентября старшеклассники Красноярского края получат экземпляры обновленных учебников истории: на их приобретение из краевого бюджета выделили более 46 млн рублей. Как сообщают в региональном министерстве образования, каждый ученик получит по две книги: «История России» и «Всеобщая история». Всего между учениками распределят 66 тыс. учебников. Таким образом, актуальная стоимость одного комплекта — 697 рублей. ПРи этом закупить обновленные учебники самостоятельно не получится: на 30 августа 2023 книги отсутствуют в открытой продаже.

46 млн потратили на новые учебники истории для школ Красноярского края 1

Экземпляры «Истории России», в которых рассматривается период с 1945 по начало XXI века, уже поступили в школы.

Отдельный раздел посвящен разъяснению причин начала СВО, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны, формированию многополярного мира», — сообщают в красноярском Минобре.

Поставки «Всеобщей истории» обещают завершить в течение сентября. Эти учебники будут едиными для всех школ РФ, независимо от степени углубленности изучения история конкретными учениками.

Авторами учебника стали Владимир Мединский, помощник президента РФ; Анатолий Торкунов, председатель Российского военно-исторического общества и ректор МГИМО; а также Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН.

По данным «Российской газеты», к 2024 завершат создание единых учебников истории для 5-9-х классов.

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Около половины этих средств выделили из бюджета региона. К концу второй декады августа к сезону учебы готовые примерно 97% всех школ Красноярского края — это больше тысячи заведений.

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Автор: Петр Савельев
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