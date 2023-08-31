Развитие Красноярского края обсудят с Владимиром Путиным

Совещание назначено на сегодня. Президент будет в нем участвовать удаленно.

31 августа 2023 состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. В режиме видеосвязи в нем примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный телеграм-канал Кремля.

В числе вопросов, вынесенных на обсуждение, — газификация региона, реализация экологических программ, а также крупных транспортных проектов», — сказано в сообщении.

Точное время, когда состоится совещание, не указано.

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