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Развитие Красноярского края обсудят с Владимиром Путиным

Развитие Красноярского края обсудят с Владимиром Путиным
Иллюстрация: kremlin.ru

Совещание назначено на сегодня. Президент будет в нем участвовать удаленно.

#НОВОСТИ

31 августа 2023 состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. В режиме видеосвязи в нем примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный телеграм-канал Кремля.

В числе вопросов, вынесенных на обсуждение, — газификация региона, реализация экологических программ, а также крупных транспортных проектов», — сказано в сообщении.

Точное время, когда состоится совещание, не указано.

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Гранты будут оценивать в двух направлениях: 20 млн пойдут на развитие традиционных отраслей хозяйствования, еще 3 млн — на поддержку культуры народов Севера.

Частный сектор Красноярска готовится к переходу на экологичное отопление

Жители частных домов подали около 2 тыс. заявок на подключение к альтернативным источникам тепла.

Автор: Петр Савельев
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