Развитие Красноярского края обсудят с Владимиром Путиным
Совещание назначено на сегодня. Президент будет в нем участвовать удаленно.
31 августа 2023 состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. В режиме видеосвязи в нем примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщает официальный телеграм-канал Кремля.
В числе вопросов, вынесенных на обсуждение, — газификация региона, реализация экологических программ, а также крупных транспортных проектов», — сказано в сообщении.
Точное время, когда состоится совещание, не указано.
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