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23 млн господдержки выделят на северные инициативы в Красноярском крае

23 млн господдержки выделят на северные инициативы в Красноярском крае
Иллюстрация: freepik.com / wirestock

Гранты будут оценивать в двух направлениях: 20 млн пойдут на развитие традиционных отраслей хозяйствования, еще 3 млн — на поддержку культуры народов Севера.

#НОВОСТИ

23 млн рублей государственной поддержки предоставят для реализации инициатив народов Севера: их получат авторы грантовых проектов в нескольких направлениях. Как сообщают в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, 20 млн выделят на проекты, развивающие традиционные отрасли хозяйствования народов Севера. Оставшиеся 3 млн направят на поддержку культурных северных проектов.

20 млн распределят на создание цехов по переработке рыбы в поселках Бакланиха, Келлог и Фарково Туруханского района, поселках Хатанга на Таймыре, в Туре и Ессее в Эвенкии; мастерских по пошиву унтов в Туре. Пункты сбора и первичной обработки пушнины в Байките, Ванаваре, Туре и Туруханске.

В агентстве отмечают, что в 2023 гранты выделят в рамках и новых номинаций — на приобретение северных оленей, а также щенков оленегонной, ездовой и охотничьей лайки с целью разведения.

3 млн потратят на организацию этностудии и кукольного театра, проведение олимпиады по эвенкийскому языку и театрального фестиваля. Планируются и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Радует, что активность жителей Крайнего Севера не снижается. В этом году на конкурс поступило 30 заявок, в 2022 их было 21», — говорит Антон Нарчуганов, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

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Автор: Петр Савельев
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