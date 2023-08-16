26 млн на запуск бизнеса могут получить красноярские предприниматели

Прием заявок на участие в отборе продолжается до 13 сентября 2023. Тех, кто получит субсидии, выберут в краевом агентстве развития МСП.

В агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края объявили об отборе муниципальных образований региона, которым предоставят специальные субсидии: их направят на гранты для старта начинающих предпринимателей.

В рамках краевого бюджета на 2023...25 суммарно выделили 60 млн рублей. На лето 2023 нераспределенными остались практически 26 млн рублей.

Отбор заявок, которые определят перспективу предоставления субсидий, продолжится до 13 сентября. Их потребуется направить в агентство развития МСП края в бумажном варианте. Средства выделяются в рамках реализации госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности».

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