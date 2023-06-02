В Красноярском крае стартовала грантовая программа для фермеров

В этом году размер грантов был увеличен. В итоге максимальная сумма поддержки составляет 8 млн рублей на хозяйство.

Минсельхоз Красноярского края объявил о старте заявочной кампании по гранту «Агростартап», сообщили в пресс-службе ведомства.

Рассчитывать на эту получение такой поддержки могут фермеры, начавшие свое дело в этом году либо только планирующие это. Те из них, кто будет заниматься мясным и молочным животноводством могут получить до 7 млн рублей, остальные — до 5 млн. Плюс к этому, если заявитель является членом сельхозкооператива и намерен внести в его уставный капитал часть гранта, то он может дополнительно получить 1 млн. рублей. Освоить эти деньги нужно в горизонте полутора лет.

Такая поддержка предоставляется краевым фермерам пятый год. За это время гранты в разных отраслях сельхозпроизводства получили 65 соискателей, большинство из них эффективно работают», — говорит и.о. министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

Добавим, что еще в прошлом году фермеры из числа животноводов могли рассчитывать на гранты до 5 млн рублей, а все остальные — до 3 млн. В 2023 эти суммы были увеличены. Таким образом в рамках программы «Агростртап» в 2023 планируется «раздать» 67,5 млн рублей.

Подать заявку можно до 29 июня влкючительно. Подробнее о конкурсе и правилах отбора здесь.

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