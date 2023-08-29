Два кооператива Красноярского края выиграли гранты минсельхоза

В Министерстве сельского хозяйства края подвели итоги конкурса грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы.

Победителями стали два кооператива. В сумме они получат 50 млн рублей.

Сухобузимский СПССПК «Линум» специализируется на закупке у пайщиков семян рапса, пшеницы и ячменя для их реализации. На грант кооператив планирует построить зерносклад и будет оказывать услуги по подработке, сушке и хранению зерновых и масличных культур.

На средства господдержки СКПК «ВелесАгро» Новосёловского района планирует построить цех по переработке мясной продукции и производству полуфабрикатов. Это позволит увеличит объём закупки у пайщиков и местных жителей крупного рогатого скота.

В этом году "Линуму" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" возместили часть затрат за приобретённое оборудование и закупку у пайщиков сельхозпродукции. "ВелесАгро" в прошлом году получил грант на строительство модульного убойного пункта. В ближайшие месяцы объект введут в эксплуатацию», — сообщил Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торговли.

По этому грантовому конкурсу ооперативы могут рассчитывать на грант до 50 млн рублей. Софинансирование за счёт собственных средств должно составлять не менее 40%. В конкурсе могут принимать участие кооперативы, зарегистрированные в сельской местности. Они должны проработать не менее года и объединять минимум десять пайщиков-сельхозпроизводителей.

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