В Красноярске объявили грантовый конкурс для начинающих предпринимателей

Начинающие предприниматели города смогут воспользоваться грантами в форме субсидий. Всего по муниципальной программе малому и среднему бизнесу будет выделено 4,5 млн рублей.

Соответствующий конкурс объявила мэрия. Для получения гранта до 10 августа нужно представить в администрацию города пакет документов и бизнес-план на создание и ведение собственного дела. Это может быть производство товаров, выполнение работ или оказание услуг. По итогам реализации гранта необходимо будет предоставить отчёт.

Все подробности о конкурсе можно прочитать здесь. Дополнительную информацию можно получить в Центре содействия малому и среднему предпринимательству (ул. Никитина, 3) по телефону 276-36-00.

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