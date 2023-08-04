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В Красноярске объявили грантовый конкурс для начинающих предпринимателей

В Красноярске объявили грантовый конкурс для начинающих предпринимателей
Иллюстрация: pressfoto / ru.freepik.com

Начинающие предприниматели города смогут воспользоваться грантами в форме субсидий. Всего по муниципальной программе малому и среднему бизнесу будет выделено 4,5 млн рублей.

#НОВОСТИ
Соответствующий конкурс объявила мэрия. Для получения гранта до 10 августа нужно представить в администрацию города пакет документов и бизнес-план на создание и ведение собственного дела. Это может быть производство товаров, выполнение работ или оказание услуг. По итогам реализации гранта необходимо будет предоставить отчёт. 
 
Все подробности о конкурсе можно прочитать здесь.  Дополнительную информацию можно получить в Центре содействия малому и среднему предпринимательству (ул. Никитина, 3) по телефону 276-36-00.
 
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Автор: Петр Савельев
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