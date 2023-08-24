Четыре ИТ-компании из Красноярска получат гранты на реализацию своих проектов

Министерство цифрового развития Красноярского края подвело итоги грантового конкурса на реализацию проектов в области информационных технологий и связи. Гранты из бюджета края получат 4 ИТ-компании.

В числе победителей — «Спортивные технологии». Проект направлен на доработку программного обеспечения для проведения соревнований и тренировок. ООО «Систиматикс» выиграла грант на разработку платформы контроля эффективности маршрута и оплаты проезда. «Радиотехнические системы» планируют за счет краевого гранта доработать комплекс мониторинга производственного оборудования. Сервис позволит вести на предприятиях сбор данных о техническом состоянии оборудования, сократить время на обход и проверку большого числа техники и многое другое.

Проект еще одного грантополучателя – компании «Сибирские интеграционные системы» – направлен на модернизацию их цифровой платформы, что позволит вести более качественную аналитику.

По словам Николая Распопина, министра цифрового развития края, в планах проводить конкурс на постоянной основе. В этом году на конкурс было подано 17 заявок, 12 компаний допустили до очной защиты.

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