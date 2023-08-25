На 20 млрд скорректируют бюджет Красноярского края осенью 2023

Средства направят «на решение насущных вопросов». Деньги выделят из дополнительных доходов региона, которые ожидают в 2023.

Осенью 2023 бюджет Красноярского края ожидает корректировка на 20 млрд рублей: их выделят для «решения насущных вопросов», сообщают в региональном министерстве финансов.

Источником станут дополнительные собственные доходы края, которые ожидаются в течение этого года. Их отразят в осенней корректировке регионального бюджета, как и выделенные 20 млрд.

Пул вопросов, решение которых требует дополнительного финансирования, определили сами жители.

Много встреч проводим с жителями, работаем с их запросами в социальных сетях, видим, что многие вопросы требуют определенных финансовых решений и это нужно обязательно учесть при осенней корректировке бюджета», — прокомментировал Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края.

Он поручил сформировать резерв для повышения зарплат бюджетников, с учетом планируемого повышения МРОТ с 1 января 2024 на 18,5%. Еще часть средств пойдут:

Более 4 млрд рублей направят здравоохранению;

1,2 млрд рублей выделят для поддержки отдельных категорий граждан при оплате жилья и коммунальных услуг;

1 млрд рублей пойдет на сдерживание тарифов ЖКХ и стоимости проезда;

около 1 млрд распределят на ремонтные работы дорог;

еще 1 млрд рублей направят для работы с соцобъектами в территориях края.

Корректировку бюджета планируют внести в Заксобрание края к середине сентября.

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