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На 20 млрд скорректируют бюджет Красноярского края осенью 2023

На 20 млрд скорректируют бюджет Красноярского края осенью 2023
Иллюстрация: freepik.com / jcomp

Средства направят «на решение насущных вопросов». Деньги выделят из дополнительных доходов региона, которые ожидают в 2023.

#НОВОСТИ

Осенью 2023 бюджет Красноярского края ожидает корректировка на 20 млрд рублей: их выделят для «решения насущных вопросов», сообщают в региональном министерстве финансов.

Источником станут дополнительные собственные доходы края, которые ожидаются в течение этого года. Их отразят в осенней корректировке регионального бюджета, как и выделенные 20 млрд.

Пул вопросов, решение которых требует дополнительного финансирования, определили сами жители.

Много встреч проводим с жителями, работаем с их запросами в социальных сетях, видим, что многие вопросы требуют определенных финансовых решений и это нужно обязательно учесть при осенней корректировке бюджета», — прокомментировал Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края.

Он поручил сформировать резерв для повышения зарплат бюджетников, с учетом планируемого повышения МРОТ с 1 января 2024 на 18,5%. Еще часть средств пойдут:

  • Более 4 млрд рублей направят здравоохранению;
  • 1,2 млрд рублей выделят для поддержки отдельных категорий граждан при оплате жилья и коммунальных услуг;
  • 1 млрд рублей пойдет на сдерживание тарифов ЖКХ и стоимости проезда;
  • около 1 млрд распределят на ремонтные работы дорог;
  • еще 1 млрд рублей направят для работы с соцобъектами в территориях края.

Корректировку бюджета планируют внести в Заксобрание края к середине сентября.

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Предлагаемые корректировки регионального бюджета обсудят на сессии Заксобрания 20 апреля.

В бюджет Красноярского края собрали почти 100 млрд рублей доходов

По итогу первого квартала года бюджет исполнен с профицитом в 22%.

Минтруд предлагает увеличить МРОТ до 32 тыс. руб. к 2030 г.

Ранее стало известно, что с 2024 г. МРОТ проиндексируют на 18,5%. Экономисты говорят, что социальное расслоение — одна из главных проблем страны, и ее нужно срочно решать.

Автор: Петр Савельев
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