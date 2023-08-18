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Почти 5 млрд потратили на подготовку красноярских школ к учебному году в 2023

Почти 5 млрд потратили на подготовку красноярских школ к учебному году в 2023
Иллюстрация: freepik.com / mindandi

Около половины этих средств выделили из бюджета региона. К концу второй декады августа к сезону учебы готовые примерно 97% всех школ Красноярского края — это больше тысячи заведений.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае завершают приемку школ к началу учебного года: в 2023 на это направили 4,7 млрд рублей. По информации регионального министерства образования, практически половина этих средств — из бюджета края.

Деньги использовали для плановых ремонтов, обновления систем безопасности, модернизации столовых. Еще часть средств использовали для запуска строительства новых школ в районах края.

Больше 1 млрд рублей направили на покупку новых учебников, в том числе единых книг по истории с обновленным содержанием.

Всего в 2023 в Красноярском крае будут работать 1 038 образовательных учреждений.

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Проект планируют реализовать по схеме государственно-частного партнерства. Сейчас для него ищут инвестора.

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Деньги пойдут на развитие их собственных бизнес-проектов в критически важных для страны отраслях.

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Это станет первым опытом практики вне Красноярска для обучающихся мастерству управления ресторанным бизнесом.

Красноярскому педагогическому университету выбрали нового ректора

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Автор: Петр Савельев
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