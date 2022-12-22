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Красноярскому педагогическому университету выбрали нового ректора

Красноярскому педагогическому университету выбрали нового ректора
Иллюстрация: Красноярский государственный педуниверситет

В Красноярске на конференции работников и студентов выбрали нового ректора КГПУ имени Астафьева. На эту должность претендовали два кандидата: Мария Холина и Елена Галкина.

#НОВОСТИ
Преподаватели, студенты и работники университета тайным голосованием выбрали нового ректора КГПУ. Им стала Мария Холина, исполняющая обязанности ректора. За нее было отдано 79 голосов. Всего в конференции приняли участие 97 кандидатов, сообщается на сайте педуниверситета.
Я благодарна коллегам за оказанное доверие. На следующие годы у нас запланирована реализация планов, которые указаны в стратегии развития университета и моей программе. Нас ждет работа по развитию образовательной системы в КГПУ и подготовке профильных кадров», — сообщила Мария Холина. 

Справка

 
Мария Холина, кандидат исторических наук. Начала карьеру в 1986, работала в школе Енисейска учителем и пионервожатой. В 1993...2003 была учителем истории, заместителем директора в другой школе Енисейска. Затем преподавала историю в Енисейском педагогическом колледже. Была директором одной из школ Енисейска в 2010...2012. Затем перешла в Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, где работала методистом. После перешла в министерство образования края, была главным специалистом, заместителем начальника отдела общего образования, руководителем отдела специального образования. Последние годы являлась и.о. ректора педуниверситета.
 

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Автор: Петр Савельев
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