Красноярскому педагогическому университету выбрали нового ректора
В Красноярске на конференции работников и студентов выбрали нового ректора КГПУ имени Астафьева. На эту должность претендовали два кандидата: Мария Холина и Елена Галкина.
Я благодарна коллегам за оказанное доверие. На следующие годы у нас запланирована реализация планов, которые указаны в стратегии развития университета и моей программе. Нас ждет работа по развитию образовательной системы в КГПУ и подготовке профильных кадров», — сообщила Мария Холина.
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