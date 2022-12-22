Красноярскому педагогическому университету выбрали нового ректора

В Красноярске на конференции работников и студентов выбрали нового ректора КГПУ имени Астафьева. На эту должность претендовали два кандидата: Мария Холина и Елена Галкина.

Преподаватели, студенты и работники университета тайным голосованием выбрали нового ректора КГПУ . Им стала Мария Холина , исполняющая обязанности ректора. За нее было отдано 79 голосов. Всего в конференции приняли участие 97 кандидатов, сообщается на сайте педуниверситета.

Я благодарна коллегам за оказанное доверие. На следующие годы у нас запланирована реализация планов, которые указаны в стратегии развития университета и моей программе. Нас ждет работа по развитию образовательной системы в КГПУ и подготовке профильных кадров», — сообщила Мария Холина.

Справка Мария Холина, кандидат исторических наук. Начала карьеру в 1986, работала в школе Енисейска учителем и пионервожатой. В 1993...2003 была учителем истории, заместителем директора в другой школе Енисейска. Затем преподавала историю в Енисейском педагогическом колледже. Была директором одной из школ Енисейска в 2010...2012. Затем перешла в Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, где работала методистом. После перешла в министерство образования края, была главным специалистом, заместителем начальника отдела общего образования, руководителем отдела специального образования. Последние годы являлась и.о. ректора педуниверситета. Читайте также:

Умер известный ученый, ректор КГПУ Валерий Ковалевский

После тяжелой болезни скончался Валерий Ковалевский — ректор Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

Карлова будет исполнять обязанности ректора КГПУ в течение года

Замгубернатора Красноярского края Ольга Карлова будет исполнять обязанности ректора педагогического института в течение года. Карлова собирается баллотироваться на пост ректора еще раз.

Сибирский государственный институт искусств получил нового и.о. ректора

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского получил нового и.о.ректора. Им стал Владимир Лузан. Приказ о его назначении опубликовало министерство культуры РФ.