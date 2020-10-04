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Умер известный ученый, ректор КГПУ Валерий Ковалевский

Умер известный ученый, ректор КГПУ Валерий Ковалевский
Иллюстрация: kspu.ru

После тяжелой болезни скончался Валерий Ковалевский — ректор Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

#НОВОСТИ

Доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, ректор КГПУ с 2015 года, Валерий Ковалевский ушел из жизни на 63 году. Смерти предшествовала тяжелая болезнь.

Валерий Анатольевич Ковалевский родился 28 мая 1958 года в поселке Акташ Алтайского края, окончил в 1982 году Омский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Более чем тридцатилетняя деятельность В.А. Ковалевского в системе высшего образования связана с КГПУ им. В. П. Астафьева и Красноярским краем. В. А. Ковалевский прошел путь от старшего преподавателя кафедры психологии до ректора нашего университета. На протяжении ряда лет возглавлял кафедру психологии детства.

Признанный эксперт в области развития личности ребенка, Валерий Ковалевский стоял у истоков создания и развития в крае медицинской психологии как нового научного направления и службы психологической помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Под его руководством развивается научная школа «Феноменология детства. Обеспечение психологического и психического здоровья детей».

 

 

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