Красноярской «Умке» нашли землю под частную школу

Проект планируют реализовать по схеме государственно-частного партнерства. Сейчас для него ищут инвестора.

Частная школа «Умка» может появиться в Октябрьском или Советском районе Красноярска. Об этом основатель и руководитель одноименной сети семейных центров Татьяна Андреева рассказала на инвестиционной сессии, которую проводили клуб «Миллиард» и Корпорация развития Енисейской Сибири.

По оценкам Андреевой, Красноярску сейчас не хватает порядка 35 000 школьных мест. Это стало следствием того, что бэби-бум начала «нулевых», который в прошлом привел к дефициту детских садов в городе, сейчас плавно перекочевывает в школы. В том числе и из-за этого растет спрос на частное образование.

В 2002 мы были единственными на рынке, то на сегодня более 300 детсадов, и начали появляться частные школы. И потребность в них постоянно растет — мы каждый год вынуждены отказывать примерно 30-40% желающих учиться у нас», — рассказала Татьяна Андреева.

Цель «Умки»: построить в Красноярске частную школу на 500 учеников с 1 по 11 класс. Реализовать проект компания планирует по схеме государственно-частного партнерства при поддержке Корпорации развития Енисейской Сибири.

КРЕС по нашей просьбе обратилась в мэрию и нам на выбор предложили два участка — на ул. Светлова и ул. Лесной. Теперь нужен инвестор, который возьмет на себя строительство этого образовательного учреждения», — говорит Андреева.

Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 900 млн рублей, которые муниципалитет вернет в течение 7,2 года, после чего объект начнет приносить прибыль. По подсчетам специалистов КРЕС, к концу десятого года существования проекта он принесет своему инвестору 432 млн рублей дохода.

Поскольку мы строим образовательное учреждение полного цикла, работающее с учениками всех классов, обладающее собственной образовательной методикой нового поколения, доказавшей свою эффективность, мы уверены в том, что школа с самого начала будет наполнена полностью, а значит риски инвестора стремятся к нулю», — говорит Татьяна Андреева.

Как рассказал DK.RU генеральный директор КРЕС Сергей Ладыженко, понимание по потенциальным инвесторам уже есть.

Напомним, что центр семейных центров «Умка» появился в Красноярске 20 лет назад. Сегодня он насчитывает восемь филиалов, в которых обучается более 1 000 детей, из которых порядка 400 — школьники с 1 по 11 класс.

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