В поисках надежных опор: каким был форум «108+ родителей» в 2023

Рассказываем и показываем, для чего красноярские предприниматели, вкладывающие не только в бизнес, но и в детей, собрались в этом году.

15 апреля в Красноярске прошел семейно-образовательный форум «108+ родителей»: в 2023 он объединил больше 250 участников, 30 спикеров и 20 площадок. В этом году центральная тема IV международного форума семейных образовательных стратегий звучала как «Родительские опоры в турбулентное время». Эксперты, педагоги и опытные родители делились знаниями и навыками, которые помогают им выстраивать прочные и теплые связи внутри семейного круга.

Одна из магистральных задач форума — показать разнообразие образовательных практик и подходов к обучению и развитию детей, помочь в их аналитике и выборе.

В списке основных ценностей — формирование сообщества осознанных родителей, «где родители и дети взвешивают свои возможности и интересы».

В программе форума заявили одновременно несколько треков: «Традиции», «Вызовы образования», «Здоровье», «Успешные дети», «Взросление», «Семья и бизнес», «Мужской разговор». Подробнее о том, какие концепции и узкие места рассматривались в каждом из них, «Деловой квартал» писал здесь.

Перед началом основной части Татьяна Андреева, основатель сети семейных центров «Умка», создатель и организатор форума, поделилась с участниками его историей — в 2023 «108 родителей» вышли на четвертый виток.

Лет пять назад я «замечтала» этот форум и встретила сопротивление, непонимание, недоумение и вопросы: «Зачем? Кому это надо? Кто придет в свой выходной и заплатит деньги за это родительское собрание?». Но благодаря моей чудо-команде и поддержке мы проводим форум уже четвертый раз, и почти тысяча родителей повлияли как минимум на свои семьи, а значит, около пяти тысяч людей стали чуть счастливее, осознаннее и добрее друг к другу. Чем сильнее нас крутит извне, тем больше мы центрируемся на том важном и главном, что есть у каждого из нас — наших детях, отношениях и родительских опорах, — рассказала Татьяна Андреева.

Поделиться своими взглядами на внутрисемейные системы решились не только красноярские предприниматели: к форуму присоединились участники из США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Швеции, Чехии, Израиля, Египта, Таиланда, Узбекистана, Китая, Японии, Южной Кореи.

Кроме того, форум стал и одной из площадок для обучения: на него прибыли команды из частных и государственных школ, проходящие стажировку в «Умке» и «Умка Школе». Так на «108 родителях» появились участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Симферополя, Барнаула, Белгорода, Ташкента, Новосибирска и Челябинска.

Не обошлось и без представителей городской власти: форум, где все собираются «без галстуков», посетил и Денис Антонов, заместитель мэра по общественно—политической работе. В приветственном спиче он затронул мотив взаимоотношений образовательных госструктур с родителями.

Есть структуры, которые с этими процессами [образования и взросления] соприкасаются: детские сады, школы, школы спорта и искусства. И часто бывает, что родители начинают апеллировать к ним: что [воспитание] это их [учреждений] зона ответственности. Да, они в хорошем значении этого слова выполняют поддерживающую функцию, но все-таки именно семья является опорным пунктом для ребенка, и всегда, когда это уместно, нужно поднимать тему родительской ответственности», — отметил Денис Антонов.

В 2023 пул партнеров форума стал еще шире: например, в него впервые вошел закрытый деловой клуб ведущих предпринимателей «Миллиард». О том, почему участники клуба решили присоединиться к «108 родителям», рассказал Андрей Перфилов, его учредитель.

Есть предприниматели-отцы, у которых очень много собственных социальных проектов, но пришло время задуматься, можем ли мы делать что-то большее за пределами своего дома? Доросли ли мы до чего-то более масштабного? До того, чтобы не только решать задачи, которые возникли сейчас, но чтобы предупредить их? Такие цели меняют нас самих, наш масштаб личности и нашего бизнеса», — считает Андрей Перфилов.

Официальую программу форума уже по традиции открыла Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования. В 2023 она вместе с аудиторией рассмотрела ключевых игроков в образовании, и предложила обсудить роль каждого из них в становлении ребенка.

Чтобы играть в образовании, нужно иметь длинные планы — сейчас их строят по обльшей части государство и некоторая часть семей», — отметила организатор Сообщества образовательных практик.

Со слов Миркес, сейчас образовательная функция государства: создание единого образовательного пространства внутри страны и удержание разнообразия образовательных стратегий в рамках этого пространства.

Еще один из центральных игроков в образовании — семья, но в этом случае каждая «отыгрывает» по-разному.

«На данный момент даже в больших городах время, которое дети проводят на инновационных образовательных площадках, ничтожно, и вкладываемые в это деньги ничтожны. Дело в том, что базовые семейные стратегии остаются прежними», — утверждает Мария Миркес.

Некоторые темы оказались по-особенному чувствительными и буквально краеугольными для родителей, которые отвечают не только за детей, но и за собственный бизнес. Анна Жираткова, основатель энергетической компании «Pro-Tok», на своей лекции «Наследие и наследники», которая перетекла в формат дискуссионной площадки, подняла острую для многих предпринимателей с детьми тему.

Кажется, мы очень много обесценили: и своих бизнесов, и возможностей наших детей. А ведь самое важное — сформировать отношение к своему бизнесу, чтобы все понимали: это фамильная ценность, которую мы передаем. Плюс понять для себя, каким я должен быть, чтобы дети захотели работать в моем бизнесе — так он становится не „твоим“, а „нашим“. Самое важное — бизнес нельзя передать, его можно только взять», — подчеркнула Анна Жираткова.

А чтобы у детей возникло это желание, необходимо с самого начала давать им возможность интегрироваться и выделять площадки для экспериментов, давать задачи и оплачивать этот труд для создания не только ценностной, но и материальной мотивации.

«У нас в культуре не принято, чтобы дети „болтались“ на работе, но ведь наоборот — надо их привлекать! Мы первое поколение предпринимателей, которые конкурируют за трудовой потенциал наших детей, и надо давать им возможность прозвучать в нашей компании, дать возможность найти себя», — уверена Анна Жираткова.

Аспекты интеграции зумеров в бизнес-процессы, выстроенные поколением бумеров, обсудила с участниками форума Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала».

Зумеры — главный человеческий ресурс на кадровом поле страны. Нам придется понять и принять их, интегрировать в жизнь нашего бизнеса. И это замечательно. Ведь это наши дети и мы вырастили их прекрасными — свободными, креативными, знающими свои границы и выбирающими себя и свою счастливую жизнь! Бумерам есть чему поучиться у зумеров, но и есть чему научить своих юных сотрудников. Пришло время вдохновляющего тандема поколений», — транслировала гостям мастер-класса Юлия Чанчикова.

Главред «ДК» поделилась приемами, которые помогут сделать совместную работу «отцов и детей» от мира предпринимательства комфортнее: разбивать большие задачи на маленькие и фиксировать достижения в каждом шаге; давать развернутую обратную связь: хвалить эмоционально, критиковать — безэмоционально, в виде дорожной карты «улучшайзинга»; активно привлекать к планированию, стратегированию, креативным обсуждениям; давать возможность «авторства» в своей задаче и возможность проявить инициативу, взять ответственность на себя; четко обговаривать правила коммуникации и не нарушать их; выявлять интересы и сильные стороны каждого; равномерно миксовать интересное и «неинтересное», новое, креативное и рутинное; требовать проектов решений, активируя таким образом самостоятельность, креативность, проявления сильных сторон.

О том, как использовать механизмы коммуникации для процессов не только внутри бизнеса, но и семьи, рассказала Ольга Свежинская, основатель упаковочного производства «ПакетМаркет».

Я много учусь относительно бизнеса, и когда я поняла, что методолгии, применяемые для работы, можно соединить в одно — здесь одни законы работают, с помощью которых можно управлять как бизнесом, так и эмоциями, я стала ловить этот баланс, и у меня получилось. Много выстраивается через вопросы к себе, и это работает, потому что мы везде — и на работае, и дома, остаемся одной личностью», — пояснила Ольга в беседе с «ДК».

Одной из самых востребованных стала лекция Олеси Волковой, доктора психологических наук и основательницы «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороший родитель». Выделенная аудитория не вместила всех желающих и «хвост» тянулся в коридор.

«Аудитория вдохновляющая и сильная: родители становятся все информированнее, вопросы более глубокие и серьезные, с конкретными примерами. Они не боятся выходить с собственными кейсами, которые часто имеют проблемный характер», — поделилась Олеся Волкова.

В разговоре с «ДК» она рассказала и о том, каким видит осознанное родительство — именно такой подход развивают участники форума. Олеся Волкова уверена: осознанные родители понимают свою неидеальность и принимают невозможность быть «абсолютно успешным родителем». Кроме того, они фокусируются именно на сохранении отношений с ребенком, а не на статусе «классного родителя».

Когда родитель позволяет себе быть честным, он дает и ребенку возможность сохранять его право на честность: видит его личность и дает ему возможность разглядеть свою. Но родитель, пытающийся быть идеальным, не дает ребенку шанса остаться живым — тот старается втиснуть себя в определенный шаблон и соответствовать стандарту. Поэтому важно быть не „эффективным родителем“, а родителем живым и настоящим», — уверена Олеся Волкова.

Одной из самых ожидаемых частей и фишек «108 родителей» стал формат, который организаторы и участники называют «детский TEDx»: уже третий год ученики «Умки» готовят короткие выступления в тандеме с Ольгой Дубровской — тележурналистом, наставником по видеоконтенту и публичным выступлениям, автором курса по презентационной грамотности в «Умке».

«Даже взрослые люди сталкиваются с тем, что выходят на публику и не могут ничего сказать: хотя бы о себе и о том, что они делают, привести примеры; либо это что-то невнятное, либо общие слова и канцелярит. Оказалось, у детей так же: когда спрашиваешь „Что ты думаешь?“, они лезут в гугл и Википедию, а вот в свою голову не лезут вообще. А что уникального я могу от ТЕБЯ услышать? Только ТВОЙ опыт. И это самое сложное, на чем мы спотыкаемся все время», — объясняет Ольга Дубровская.

Она уверена: такие выступления, в которых дают возможность говорить о важном — уникальный шанс почувствовать себя значимым и интересным, особенно для детей.

Когда ты на взрослую аудиторию делишься своими мыслями, и оказывается, что они представляют ценность, и тебе потом зал аплодирует, это же очень важно для доверия себе. Мы не считаем важным рассказывать о себе и том, что делаем, и таким образом принижаем значимость того, чем занимаемся ежедневно. А когда человек делится важным для себя, это очень ценно, особенно когда человеку 13-15 лет: это этап взросления, формирования доверия к себе и понимания, что нужно говорить о том, что тебе важно. Но при том учитывать и интересы аудитории — с людьми надо разговаривать о том, что и им важно», — пояснила Ольга Дубровская в разговоре с «ДК».

В 2023 «108 родителей» стали базой для изучения и дискуссий ощутимо разнообразного спектра вопросов, которые актуальны не только для родителей-предпринимателей, но и для родительского сообщества в целом.

Эксперты и участники говорили не только об образовании как таковом — предложенные тезисы затронули много реперных точек становления личности в детском и подростковом периодах:

где родителям искать силы и ресурсы для воспитания и развития детей в условиях нестабильного мира и информационного многообразия;

выбор образования для ребёнка — классическое или альтернативное;

феномен выученной беспомощности: что делать, чтобы ребенок вырос самостоятельным;

сексуальное взросление ребёнка и страхи родителей — как обсуждать с детьми неудобные темы;

как формировать ответственность;

финансовая грамотность и как не испортить отношения с деньгами;

как быть, если родителю начинает казаться, что ребенок не оправдывает ожидания;

дети из разных браков: мать и мачеха, отец и отчим;

тема физической, психологической, цифровой безопасности;

как безболезненно войти в переходный возраст и сохранить с ребенком доверие, дружбу, откровенность;

как заинтересовать и мотивировать ребенка, чтобы не потерял интерес к учебе.

О том, почему воспитанию детей тоже нужно учиться, Татьяна Андреева рассказывала здесь.

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