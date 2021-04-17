«Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»

Первый день международного форума семейных стратегий «108 родителей+» сразу набрал интенсивный темп. Мастер-классы, треки, дискуссии — 15 площадок с разным темами и спикерами.

Спикер в треке «Мужской разговор», член Общественной палаты, директор издания «Деловой квартал» в Красноярске Геннадий Торгунаков признается, что волновался перед вступлением:

Очень волновался перед своим мастер-классом на Международном форуме семейных образовательных стратегий «108 родителей». Спасибо аудитории родителей за теплое и позитивное общение. Разговор прошел как говорится "на одной волне". Многое, о чем я говорил, делясь родительским опытом, находило отклик у присутствующих мам и пап. Мужской разговор, это видение отцов, тех проблем и, конечно, позитивных моментов в образовании и общении родителей, детей и учителей. Сразу за моим часом в рамках диалога выступал глава города Сергей Еремин. Очень классно, что мэр вот так открыто и без галстуков делится опытом отцовства. Скажу честно, что у папы 4-х детей Сергея Еремина, действительно есть чему поучиться. Спасибо, организаторам этого замечательного мероприятия».

По словам Ольги Абанцевой, сооснователя благотворительного фонда «Добро24.ру» учиться родительству надо постоянно:

Мы одновременно море и скала для своих детей. В текучке, в бытовухе мы часто об этом забываем. Форум же напоминает нам о том, что родительство — это творчество, поиск и постоянное принятие себя и своего ребенка. Никто не учит быть родителями, но учится этому надо постоянно».

Ольга Абанцева проведет свой мастер-класс на форуме во второй день, 18 апреля и расскажет о том, как благотворить вместе с ребенком.

Рассказывая о своих впечатлениях о форуме в соцсетях, Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске отметила особую, креативную атмосферу форума:

Форум #108родителей - уникальная площадка. Здесь всем интересно, комфортно, драйвово — от мэра до первоклассника. Суперклассные эксперты, самые включенные, осознанные родители на свете, идеи, проекты, общение».

Напомним, международный форум проходит в Красноярске во второй раз. Его идеологами и организаторами выступает команда сети образовательных центров «Умка».