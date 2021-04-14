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Геннадий Торгунаков: «Вы даже не представляете на что способны родители!»

Геннадий Торгунаков: «Вы даже не представляете на что способны родители!»
Иллюстрация: УМКА

Подготовка Международного форума семейных стратегий «108 родителей+» вышла на финишную прямую. Спикеры главного образовательного события Красноярска активно анонсируют свои выступления.

#НОВОСТИ

По словам Геннадия Торгунакова, члена Общественной палаты Красноярска, директора издания «Деловой квартал» в Красноярске, для него предложение выступить на форуме стало неожиданностью, однако он рад поделиться родительским опытом.

Родительский опыт, быть может, самое ценное, что есть в нашей жизни. Только не всегда это осознаешь. Буду рассказывать о том, как включился в работу родительского комитета и стал его председателем. Работа непростая. Иной раз сложнее, чем заседать в парламенте. Но нам, в отличие от политиков, всегда удается договориться и быть максимально полезными детям и образовательному учреждению. Вы даже не представляете на что способны родители», — рассказывает Геннадий Торгунаков.

Также одним из спикеров форума станет Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске:

Мой мастер-класс посвящен социальному брокерству, как ведущему навыку настоящего и профессии будущего. Буду рассказывать, как объединять людей в группы, знакомить и мотивировать на общие проекты и взаимопомощь. Уверена, что бренды делает сообщество, а лучшее продвижение — это кроссинговые цепочки. Но где этому учат? Как разглядеть склонность к такого рода деятельности в детях и каким образом развивать? Об этом и поговорим».

Напомним, международный форум образовательных стратегий «108+родителей» организует сеть образовательных центов «Умка». Форум пройдет в Красноярске второй раз и соберет ведущих экспертов в образовании, своим опытом поделятся родители — известные красноярцы, в дискуссиях также примут участие и сами школьники. Форум пройдет 17-18 апреля.

Автор: Петр Савельев
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