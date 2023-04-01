«Обсудим на родительском собрании»: кому и зачем необходимо на форум «108 родителей»

В 2023 семейно-образовательный форум «108+ родителей» объединит больше 250 участников, 30 спикеров и 20 площадок. Какие из них точно стоит запланировать — в специальном гиде «Делового квартала».

Что, где, когда?

15 апреля в Красноярске пройдет IV международный форум семейных образовательных стратегий «108 родителей»: событие, созданное Татьяной Андреевой, основательницей сети частных семейных центров «УМКА».

Странно, что нас учат всему: даже водить машину и управлять квадрокоптером, а такому искусству, как воспитание детей — нет. Это тоже мастерство и самое важное в жизни дело», — уверена Татьяна Андреева.

«Родительские опоры в турбулентное время» — так звучит главная тема форума в 2023.

Собственным опытом, рекомендациями и советами поделяться не только опытные родители из Красноярска: каждый год в «108 родителях» участвуют педагоги, профильные эксперты и профессиональные спикеры федерального и международного уровней.

Зачем?

Одна из магистральных задач форума — показать разнообразие образовательных практик и подходов к обучению и развитию детей, помочь в их аналитике и выборе. В списке основных ценностей и формирование сообщества осознанных родителей, «где родители и дети взвешивают свои возможности и интересы».

Мой совет: приходите и получите ценные советы, как правильно любить и воспитывать своих детей», — говорит Татьяна Андреева.

В 2023 форум объединит больше 250 участников, 30 спикеров и 20 образовательных площадок. Среди основных векторов — актуальные темы воспитания и образования, практические инструменты для родителей и педагогов, а также мастер-классы с экспертами в сфере образования и международные трансляции в онлайн-формате.

Что запланировано?

Программа форума рзделена на несколько тематических треков:

Традиции: родители и дети — как проводить время вместе, сепарация без чувства вины; Вызовы образования: выбор родителей и выбор ребенка, мотивация, развитие, родительские мифы о частном образовании; Здоровье: здоровье ребенка и семьи, сексуальное становление и безопасность, эмоциональный интеллект; Взросление: как безболезненно войти в переходный возраст и сохранить с ребенком доверие, дружбу, откровенность; Мужской разговор: взросление, экспертность со стороны сильного пола; Семья и бизнес: как одновременно преуспеть в семье и работе; Успешные дети: как заинтересовать и мотивировать ребенка, чтобы он не потерял интерес к учебе.

Уже известны и конкретные темы, которые родители и участники изучат, разберут и обсудят в течение форума. Список получился не из коротких:

где родителям искать силы и ресурсы для воспитания и развития детей в условиях нестабильного мира и информационного многообразия;

выбор образования для ребёнка — классическое или альтернативное;

феномен выученной беспомощности: что делать, чтобы ребенок вырос самостоятельным;

сексуальное взросление ребёнка и страхи родителей — как обсуждать с детьми неудобные темы;

как формировать ответственность;

финансовая грамотность и как не испортить отношения с деньгами;

как быть, если родителю начинает казаться, что ребенок не оправдывает ожидания;

дети из разных браков: мать и мачеха, отец и отчим;

тема физической, психологической, цифровой безопасности;

как безболезненно войти в переходный возраст и сохранить с ребенком доверие, дружбу, откровенность;

как заинтересовать и мотивировать ребенка, чтобы не потерял интерес к учебе.

Чего еще ждать?

В этом году форум не обойдется без одного из своих уникальных форматов — детский TEDx, который специально для «108 родителей» разработала красноярский тележурналист, продюсер и наставник по выступлениям Ольга Дубровская.

В 2023 конференция позиционируется как «трехсторонняя экспертиза»: теперь перевоплотиться в спикеров смогут не только дети, но также их родители и педагоги. Каждый из участников детско-образовательного TEDx сможет поделиться опытом, откровениями и инсайтами.

Как можно попасть?

Изучить полную программу события можно на сайте форума, а также в Telegram-канале «108 родителей»: там публикуется расширенная информация о тематических треках и перечне запланированных событий. Там же размещаются и обновляются данные о ключевых спикерах форума.

Попасть на форум смогут те, кто приобрел входной билет — забронировать его можно на сайте форума.

Читайте далее:

Татьяна Андреева: «Умка» — любовь и дело всей моей жизни!

Юбилейные события образовательной сети «Умка» прошли под девизом «ПриЗнание!»

«Человек года»: номинация «Частное детское образование» привносит в премию новый подход

Издание «Деловой квартал-Красноярск» продолжает подготовку к премии «Человек года». Одной из самых интересных номинаций 2022 станет «Частное детское образование».

Учимся быть родителями. Как воспитать гражданина мира и не сойти с ума в чате класса

Умные, осознанные, смелые, готовые менять мир ради своих детей — именно такими качествами обладают современные родители. Они ищут лучшее, пробуют, создают собственные образовательные маршруты.

«Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»

Первый день международного форума семейных стратегий «108 родителей+» сразу набрал интенсивный темп. Мастер-классы, треки, дискуссии — 15 площадок с разным темами и спикерами.

Геннадий Торгунаков: «Вы даже не представляете на что способны родители!»

Подготовка Международного форума семейных стратегий «108 родителей+» вышла на финишную прямую. Спикеры главного образовательного события Красноярска активно анонсируют свои выступления.

Опрос «ДК»: Вы воспитываете своих детей как будущих предпринимателей?

В Красноярске прошел родительский форум «108 родителей», где рассматривались разные семейные стратегии воспитания. Мы спросили бизнесменов, хотят ли они вырастить из своих детей предпринимателей?