2 млн на геймификацию детского питания получили студенты Института гастрономии СФУ

Деньги выделит Фонд содействия инновациям в рамках конкурса «Студенческий стартап».

Фонд содействия инновациям назвал победителей третьей очереди конкурса «Студенческий стартап»: среди них три студента Института гастрономии СФУ. Они представили три проекта, на реализацию которых получат по 1 млн рублей. Два из них связаны с геймификацией детского питания.

1 млн выделили для создания приложения, с помощью которого получится геймифицировать детское меню: этот проект презентовал Егор Неровный.

Еще 1 млн пойдет на разработку специальной платформы по геймифицированному детскому питанию: идея принадлежит Екатерину Туник.

Третьим проектом, на реализацию которого выделили еще 1 млн, стал «Éclair — эклеры с тонким тестом, удивительной сытной и сладкой начинкой». Его автором значится Полина Катаева.

Летом 2023 пул студенческих побед начался с проекта бренда футуристической одежды Denkito: его представил Сергей Манелюк, студент Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ. Он стал победителем конкурса CreativeTECH в рамках конференции технологических предпринимателей Startap Village.

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