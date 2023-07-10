Красноярский бренд Brevno вошел в список лучшей российской продукции

Независимые производители оправ для очков из Красноярска стали победителем конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив. Теперь они смогут получить поддержку федеральных компаний.

Независимый бренд очков Brevno, созданный и базирующийся в Красноярске, вошел в список победителей конкурса перспективных брендов России. Его включили в партнерскую номинацию «Синергетик», вместе с томским брендом здоровой пищи «Сибирский кедр» и брендом хлебобулочных изделий «Черный хлеб» их ХМАО.

Brevno — бренд солнцезащитных и оптических оправ из дерева и переработанного пластика, созданный в Красноярске в 2013. По словам создателей, очки создаются только под заказ лимитированными партиями с минимальным количеством отходов. Их используют и в следующих циклах производства, либо отдают в переработку.

Первые образцы делались на кухне, а уже через пару лет фактурные и смелые очки из дерева стали отличительной чертой для харизматичных людей по всему миру. Грубая фактура дерева и его неповторимый рисунок сочетаются в очках brevno со сбалансированным дизайном, архитектурной конструкцией и комплектующими высочайшего класса», — говорят в компании.

Brevno стал одним из почти 40 российских брендов, которые Агентство стратегических инициатив назвало победителями конкурса. Эти компании смогут получить поддержку от партнеров конкурса: с их помощью продвинуть товары в торговых сетях и на маркетплейсах, а также подключить к каналам продаж новые медиа и ТВ.

По данным сайта бренда, стоимость очков Brevno — от 15 до 30 тыс. рублей.

Как «ДК» писал ранее, значимыми критериями отбора были степень локализации производства, темпы роста организации, а также социальная значимость проектов.

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