Красноярский бренд одежды ANNPOLYAKOVA представили на красной дорожке ММКФ-2023

«Доспехи для покорения мира»: образы, созданные красноярским дизайнером Анной Поляковой, выбрали для красной дорожки церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля.

Накануне в Москве прошла церемония закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля: для заключительного выхода на красную дорожку несколько представительниц отечественного кинематографа выбрали образы, созданные дизайнером из Красноярска Анной Поляковой.

В одежде бренда ANNPOLYAKOVA на торжественном завершении юбилейного ММКФ-2023 появились актрисы Ксения Алферова, Яна Крайнова, Екатерина Щербакова, Мария Луговая, и Ольга Озоллапиня.

Ксения Алферова

Яна Крайнова

Екатерина Щербакова

Мария Луговая

Ольга Озоллапиня

Красноярский бренд вошел в список участников проекта Stars Dressing Room: коллаборации журнала U magazine с b2b шоурумом Fashion HUB Showroom. Для воплощения Stars Dressing Room в дизайн-отеле «СтандАрт» организовали специальную примерочную для гостей фестиваля, где они могли выбрать образ для появления на премьерных показах или выхода на красную дорожку.

Я родилась в Сибири, и для меня основные источники вдохновения — ее исторические коды, а также работы русских авангардистов начала XX века. Одежда моего бренда — своего рода доспехи для покорения мира. И красная дорожка — идеальная ситуация! Кроме того, для меня большая честь стать частью самого главного кинофорума страны еще и потому, что я очень люблю кино», — делится Анна Полякова с U magazine.

Суммарно в пул проекта включили больше 30 нарядов: от длинных и коктейльных платьев до изысканных костюмов.

«Среди участников были мэтры отечественной индустрии моды как VALENTIN YUDASHKIN и FREE AGE, а также бренды новой волны, в числе которых ANNPOLYAKOVA», — отметили в пресс-службе Сибирского института развития креативных индустрий.

В 2022 при его поддержке Анна Полякова стала участницей Московской недели моды, а также специальных показов Недели моды «Сибирские бренды».

В марте 2023 красноярские бренды ANNPOLYAKOVA и BUTS№ 8 представили свои коллекции в шоуруме New Couture в Париже.

С индустрией моды Красноярского края мы познакомились в 2022, когда только начинали сотрудничать с Институтом креативных индустрий. Мы с коллегами увидели интересные региональные бренды и их потенциал. Начали с ними работать, провели аудит, дали дизайнерам рекомендации по развитию. Некоторые стали участниками наших московских шоурумов — как взрослого, так и детского. Работая над Stars Dressing Room и отбирая дизайнеров, чьи наряды заинтересуют гостей кинофестиваля, я понимал, что красноярские дизайнеры точно должны быть представлены», — рассказал Георгий Ростовщиков, основатель Fashion HUB Showroom, пресс-службе Сибирского института развития креативных индустрий.

Как писал «Деловой квартал», в аудите участвовали шесть красноярских брендов: ANNPOLYAKOVA, IVLE, NASTINO, YANA MISHURA, Olga Love и Наталия Байкова.

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