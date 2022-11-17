Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.11
60,34
62,66
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске впервые пройдет «Сибирская неделя моды»

В Красноярске впервые пройдет «Сибирская неделя моды»
Иллюстрация: Соцсети дизайн-цеха «Сибирские бренды»

Мероприятие станет основой для продвижения бренда «Красноярск» как места притяжения модельеров и дизайнеров.

#НОВОСТИ

Сибирские дизайнеры соберутся в столице края в декабре 2022 на «Сибирской недели моды».

В период 7…11 декабря 2022 в Красноярске впервые пройдет «Сибирская неделя моды». Участие в ней уже подтвердили 30 дизайнеров из Красноярска. Планируется приезд мастеров и из других городов Сибири», — рассказала Юлия Верхушина, вице-руководитель администрации губернатора края.

Кроме дефиле-шоу и показов коллекций планируется проведение мастер-классов для дизайнеров и общение с экспертами модной индустрии.

Также состоится конкурс среди мастеров по выбору лучших модельеров и дизайнеров в шести номинациях — создание одежды, ювелирных украшений, аксессуаров и тд.

Ранее г-жа Верхушина заявляла, что организаторы планируют сделать Красноярск центром модной индустрии России — конкурс станет одним из элементов продвижения бренда «Красноярск» как «места притяжения» модельеров и дизайнеров. 

Мероприятие собираются посетить:

  • Георгий Ростовщиков, президент Международной ассоциации байеров,
  • Мария Федорова, бывший редактор Vogue Russia,
  • Лилия Рах, основатель и директор Sauvage Group.

Напомним, что летом 2022 на московском форуме «Российская креативная неделя» было подписано соглашение с Красноярским краем о создании в регионе Центра кастомизации модной индустрии.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края«Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края
  • Судом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать домСудом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать дом
  • Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»
  • Сергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского краяСергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского края
  • Госдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в РоссииГосдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.