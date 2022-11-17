В Красноярске впервые пройдет «Сибирская неделя моды»
Мероприятие станет основой для продвижения бренда «Красноярск» как места притяжения модельеров и дизайнеров.
Сибирские дизайнеры соберутся в столице края в декабре 2022 на «Сибирской недели моды».
В период 7…11 декабря 2022 в Красноярске впервые пройдет «Сибирская неделя моды». Участие в ней уже подтвердили 30 дизайнеров из Красноярска. Планируется приезд мастеров и из других городов Сибири», — рассказала Юлия Верхушина, вице-руководитель администрации губернатора края.
Кроме дефиле-шоу и показов коллекций планируется проведение мастер-классов для дизайнеров и общение с экспертами модной индустрии.
Также состоится конкурс среди мастеров по выбору лучших модельеров и дизайнеров в шести номинациях — создание одежды, ювелирных украшений, аксессуаров и тд.
Ранее г-жа Верхушина заявляла, что организаторы планируют сделать Красноярск центром модной индустрии России — конкурс станет одним из элементов продвижения бренда «Красноярск» как «места притяжения» модельеров и дизайнеров.
Мероприятие собираются посетить:
- Георгий Ростовщиков, президент Международной ассоциации байеров,
- Мария Федорова, бывший редактор Vogue Russia,
- Лилия Рах, основатель и директор Sauvage Group.
Напомним, что летом 2022 на московском форуме «Российская креативная неделя» было подписано соглашение с Красноярским краем о создании в регионе Центра кастомизации модной индустрии.
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