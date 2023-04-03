«Своя» рубашка: специальный опрос

Российские одежные бренды на волне популярности. Своя рубашка оказалась ближе к телу не только из-за ухода зарубежных марок — для многих это возможность подчеркнуть свою уникальность.

Локальные дизайнеры и правда могут конкурировать за внимание и кошелек потребителей — об этом «ДК» спросил у тех, кто одевается в бренды с красноярской пропиской.

Юлия Верхушина

заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края

Регулярно покупать одежду красноярских дизайнеров я стала не так давно. Это как наряды на выход — например, те, что создает Вера Буц, так и повседневная одежда, как Nude stories и Iche. Для меня это возможность поддерживать местных дизайнеров не только словом, но и рублем, возможность разнообразить свой гардероб и продвигать саму идею приобретения одежды у местных производителей. Оценив разные бренды на практике, могу сказать, что в Красноярске есть те, кто создает реально хорошую одежду — стильную, качественную. Но вижу и шероховатости: не всегда понятная логистика приобретения, далеко не идеальный сервис, качество фурнитуры. Но несмотря на все сложности: доступ к тканям, отсутствие швей — текущий момент позволяет региональным брендам значительно нарастить свое производство и уверенно выйти на новые рынки. Верю в фэшн-индустрию Красноярска и надеюсь, что не за горами то время, когда гораздо больше красноярцев будут носить местное.

Юлия Чанчикова

издатель «Делового квартала» в Красноярске

Интерес к российским дизайнерам у меня был всегда: это возможность выбрать вещь, которая рассказывает о тебе. Что касается дизайнеров красноярских, знакомство с их одеждой долгое время упиралось в непонятную дистрибуцию. Лично мне важно прийти в бутик и примерить вещь, а не просто увидеть ее красивое фото в соцсети. Плюс не все вещи я могла соотнести со своим образом даже мысленно. «Своего» дизайнера встретила случайно: Ирина Мерман стала партнером премии «Человек года» и специально для сотрудников «Делового квартала» сшила праздничные наряды. Сейчас в моем гардеробе несколько образов от этого дизайнера. Люблю их за универсальность: одна и та же одежда легко трансформируется и в деловой, и в праздничный образ. Отличный пример того, как можно обходиться небольшим количеством вещей, но при этом всегда выглядеть по-разному.

Елена Бердникова

ведущая и организатор мероприятий