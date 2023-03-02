Красноярские бренды одежды ANNPOLYAKOVA и BUTS№8 представили в шоуруме в Париже

Бренды ANNPOLYAKOVA и BUTS№8 из Красноярска представили свои коллекции в шоуруме New Couture в Париже. Профессиональная выставочная площадка работает с 1 по 5 марта.

Приглашение красноярские дизайнеры Анна Полякова и Вера Буц получили от основателя шоурума, экс-редактора приложения Elle Санкт-Петербург Надежды Кожевниковой. Они представляют свои сезонные коллекции осень/зима 2023 интернациональным байерам и оптовым закупщикам во Франции

Их капсульные коллекции вечерних платьев соответствуют специализации шоурума и отличаются высоким профессионализмом, выраженным индивидуальным стилем, который способен привлечь внимание международного сообщества ритейлеров. А оптимальное соотношение цены и качества – это хорошие шансы не только обратить на себя внимание, но и получить заказы от представителей магазинов, мультибрендовых бутиков на внутреннем и внешнем рынках», – рассказала Надежда Кожевникова.

В прошлом году Сибирский институт развития креативных индустрий помог этим брендам выйти в крупный шоурум Fashion Hub в Москве, на Московскую неделю моды, а также поучаствовать в специальных показах Недели моды «Сибирские бренды».