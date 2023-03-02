Красноярские бренды одежды ANNPOLYAKOVA и BUTS№8 представили в шоуруме в Париже
Бренды ANNPOLYAKOVA и BUTS№8 из Красноярска представили свои коллекции в шоуруме New Couture в Париже. Профессиональная выставочная площадка работает с 1 по 5 марта.
Приглашение красноярские дизайнеры Анна Полякова и Вера Буц получили от основателя шоурума, экс-редактора приложения Elle Санкт-Петербург Надежды Кожевниковой. Они представляют свои сезонные коллекции осень/зима 2023 интернациональным байерам и оптовым закупщикам во Франции.
Их капсульные коллекции вечерних платьев соответствуют специализации шоурума и отличаются высоким профессионализмом, выраженным индивидуальным стилем, который способен привлечь внимание международного сообщества ритейлеров. А оптимальное соотношение цены и качества – это хорошие шансы не только обратить на себя внимание, но и получить заказы от представителей магазинов, мультибрендовых бутиков на внутреннем и внешнем рынках», – рассказала Надежда Кожевникова.
В прошлом году Сибирский институт развития креативных индустрий помог этим брендам выйти в крупный шоурум Fashion Hub в Москве, на Московскую неделю моды, а также поучаствовать в специальных показах Недели моды «Сибирские бренды».
Справка
New Couture Showroom основан Надеждой Кожевниковой в Париже в 2014 году. Проект реализуется в партнерстве со специалистом международного уровня Дэвидом Пирния. Каждый сезон в залах знаменитого отеля The Westin Paris Vendome в историческом центре города, где размещается шоурум, выставляются около 30 модных брендов из Европы и Азии.
Читайте также:
Наталья Левасюк: Мы сделали проект, который смог удивить event-рынок Красноярска
-
Креативное пространство One Way Loft открылось между двумя волнами пандемии, когда подобные проекты ставили на стоп.
-
Дискоклуб «ДК»: креативные индустрии
Готовы ли компании креативного сектора к внезапной актуализации их значимости и что необходимо для развития таких бизнесов — об этом эксперты отрасли говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».КЭФ-навигатор: дискуссии, которые нельзя пропустить
-
Время трансформации – время Сибири. Флагманская тема КЭФ’2023 – роль региона в структурных изменениях экономики.