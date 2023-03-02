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Красноярские бренды одежды ANNPOLYAKOVA и BUTS№8 представили в шоуруме в Париже

Красноярские бренды одежды ANNPOLYAKOVA и BUTS№8 представили в шоуруме в Париже
Иллюстрация: Сибирский институт развития креативных индустрий

Бренды ANNPOLYAKOVA и BUTS№8 из Красноярска представили свои коллекции в шоуруме New Couture в Париже. Профессиональная выставочная площадка работает с 1 по 5 марта.

#НОВОСТИ
Приглашение красноярские дизайнеры Анна Полякова и Вера Буц получили от основателя шоурума, экс-редактора приложения Elle Санкт-Петербург Надежды Кожевниковой. Они представляют свои сезонные коллекции осень/зима 2023 интернациональным байерам и оптовым закупщикам во Франции.
Их капсульные коллекции вечерних платьев соответствуют специализации шоурума и отличаются высоким профессионализмом, выраженным индивидуальным стилем, который способен привлечь внимание международного сообщества ритейлеров. А оптимальное соотношение цены и качества – это хорошие шансы не только обратить на себя внимание, но и получить заказы от представителей магазинов, мультибрендовых бутиков на внутреннем и внешнем рынках», – рассказала Надежда Кожевникова. 
В прошлом году Сибирский институт развития креативных индустрий помог этим брендам выйти в крупный шоурум Fashion Hub в Москве, на Московскую неделю моды, а также поучаствовать в специальных показах Недели моды «Сибирские бренды».
 

Справка

 
New Couture Showroom основан Надеждой Кожевниковой в Париже в 2014 году. Проект реализуется в партнерстве со специалистом международного уровня Дэвидом Пирния. Каждый сезон в залах знаменитого отеля The Westin Paris Vendome в историческом центре города, где размещается шоурум, выставляются около 30 модных брендов из Европы и Азии.
 

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Красноярские бренды одежды ANNPOLYAKOVA и BUTS№8 представили в шоуруме в Париже 1
Автор: Петр Савельев
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