Красноярский край снова вошел в программу Российской креативной недели

В 2023 в Москву привезут кино, гастрономию и моду Красноярска и региона. Такие «гастроли» — новый формат для креаторов края.

Представители Красноярского края снова вошли в программу Российской креативной недели (Russian Creative Week) — она проходит 3..7 июля в кластере «Ломоносов» (Москва). В 2023 красноярские креаторы опять присоединятся к событию, но уже в новом формате, своего рода «гастролях». Их организует Сибирский институт развития креативных индустрий, который стал партнером мероприятия.

На площадках события представят три красноярских направления: киноиндустрия, гастрономия и мода.

Например, в FHub Showroom, который расположен в центре Москвы, пройдут показы локальных брендов ANNPOLYAKOVA, BUTS№ 8, DA. atelier, ICHE. Там же выставят одежду, аксессуары, ювелирные украшения и образцы предметного дизайна региона.

Ресторанные группы Красноярска — Berrywood Family и 0.75 GROUP, а также Институт гастрономии СФУ, подготовили для дней креативной недели специальные ужины.

Сибирский кинематограф представят двумя фильмами местных режиссеров: «Там, где наш дом» Владимира Тарасова и «Енисейский Марафон» Сергея Бастрыкина. Документальные ленты покажут в «Синема Стар Ереван Плаза» и «Синема Стар на Ленинском».

Мы выступаем партнером регионального трека — одного из основных направлений деловой программы. Вместе с коллегами из других регионов будем обмениваться опытом, обсуждать модели управления креативными индустриями в своих территориях. Большой блок будет посвящен развитию легкой промышленности, где мы расскажем о работе, которую ведем в этом направлении. Из новшеств этого года — фестивальная программа. Она дополняет деловую, а главное — знакомит с креативными индустриями широкую аудиторию», комментирует Александр Черников, директор Сибирского института развития креативных индустрий.

Красноярск уже становился частью Российской креативной недели в 2021. Тогда это прошло в формате регионального кластера на базе арт-резиденции «Каменка». Подробности «ДК» рассказывал здесь.

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