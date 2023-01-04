Александр Черников: Представить креативные индустрии региона в брендах, лицах, продуктах

В 2022 Красноярский край стал региональным стратегическим партнером «Российской креативной недели», которая в июле проходила в Москве.

Александр Черников

директор Сибирского института развития креативных индустрий

Вызов. Перед нами стояла задача организовать отдельную тематическую площадку с региональной программой. Из 62 регионов — участников форума только Красноярский край был представлен в отдельном павильоне.

Для этого мы привезли на форум делегацию из Красноярска: 70 человек, в числе которых рестораторы, дизайнеры, художники, режиссеры, маркетологи, фотографы и другие представители креативных профессий. Так мы представили региональные индустрии в лицах и совместно рассказали о достижениях креативных индустрий края. Нашу площадку посетил Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента России.

Выделялся наш павильон установленной перед ним инсталляцией «Сила интеллекта». Она иллюстрировала вклад интеллектуального труда в экономику. Такая метафора весьма оправданна: надпись на ней — 63,6 млрд рублей — это выручка организаций креативных индустрий Красноярского края в 2021, 2,6% составил вклад креативных индустрий в экономику СФО, 11 500 организаций зафиксированы как занятые в сфере.

Итогом работы на форуме в Москве стали не только десятки полезных знакомств и новых контактов для наших креаторов, но и подписание важных соглашений. Одно из них закрепило за Красноярском право во второй раз принять «Российскую креативную неделю — Сибирь». И мы успешно провели в конце ноября доверенный нам окружной форум: почти 1800 человек посетили его за 2 дня, что бьет рекорды вовлеченности в мероприятие представителей креативных сфер.

Инсайт. Мы предложили новый для красноярского арт-мира формат выставки. Это нашумевшая «Тайгаrt. мерцание на границе».

Началась история в июле. Тогда мы задумали сложный и, казалось бы, нереализуемый проект. На поляне молодежного форума «Бирюса» в рамках специальной творческой смены прямо в лесу организовали выставку современных красноярских художников. Думаю, все понимают, насколько это непросто. Для предметов искусства нужны определенные условия транспортировки, хранения и размещения. Но мы общими усилиями нашего Сибирского института развития креативных индустрий, куратора выставки Элины Гусаровой и художников смогли все реализовать.

Там мы поняли, что интерес к красноярскому искусству есть. Было много запросов от желающих увидеть экспозицию, и мы решили, что ее нужно показать всему городу. Но в другом, усовершенствованном формате. В коллаборации с Музейным центром «Площадь Мира» сделали серьезную выставку продолжительностью больше месяца. А также совместили привычный музейный формат с возможностью покупки выставленных работ. Для этого был создан онлайн-каталог экспозиции, который действует и сейчас: place.industry.art.

Продвигать выставку мы начали заранее через совместный с ресторанной группой проект. На протяжении семи недель в красноярских ресторанах дарили репродукции отдельных работ, которые затем представили в Музейном центре.

Кейс. Мы приступили к продвижению местных брендов. Для этого запускаем пространство «Индустрия», где будут продаваться креативные товары мастеров из Красноярского края. Периодически красноярцы или гости города задумываются над покупкой именно локальных брендов, но зачастую не знают, где их приобрести. Теперь они собраны в одном месте: искать наш шоурум нужно в здании креативного кластера «Квадрат» (ул. Ады Лебедевой, 93В).

Там будут представлены бренды одежды, аксессуаров, мебели, косметики, декора, продуктов питания, изделий из кожи, а также работы художников. Для примера: украшения Element Soul, очки brevno, картины Александра Закирова, парфюмерия для дома «Культура света», корнеотерапевтическая косметика FLOREMI, продукты «Вкус тайги» и «Сибирский сувенирный пряник», деревянные изделия мастерской Zastrug furniture, светильники от Mana Fabric. Все — местного производства. Обновлять ассортимент будем каждые три месяца. У нас в регионе много креаторов, производящих интересные продукты, какие-то из них даже уникальны.

Открытие мы специально запланировали к Новому году. Нам будет что предложить жителям — от подарков до мероприятий и создания новогоднего настроения.