Экспозицию с товарами локальных брендов запустят в креативном пространстве Красноярска
Организаторы планируют разместить около 70 мастеров: больше 20 из них будут представлены впервые. Но и без уже зарекомендовавших себя производителей не обойдется.
1 июля в креативном пространстве «Индустрия» пройдет запуск обновленной экспозиции локальных товаров. Все они созданы производителями из Красноярска и региона. В этот раз экспозиция объединит около 70 местных брендов. Больше 20 из них появятся на площадке «Индустрии» впервые.
К запуску же приурочили и День открытых дверей: жители и гости смогут больше узнать о местных мастерах и авторах.
В 15:00 начнется презентация брендов — это хороший шанс познакомиться с «новичками» шоурума. Среди них создатели одежды и авторской парфюмерии, производители мебели и предметов интерьера, свечей и книг, экопродуктов.
Уже привычные красноярцам мастера и товары тоже останутся на площадке креативного пространства.
Узнать больше о сибирских брендах, которые можно будет увидеть, потрогать и приобрести их товары, можно здесь.
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