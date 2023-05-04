Предпринимателям предлагают бесплатную точку продаж в центре Красноярска
Сибирский институт развития креативных индустрий объявил новый конкурс на размещение товаров в креативном пространстве «Индустрия» на ул. Ады Лебедевой, 93в.
Получить бесплатную точку продаж можно на 3 месяца. К участию в конкурсе приглашают создателей дизайнерской мебели, предметов декора, художники, керамисты, дизайнеры одежды или украшений, производители гастрономических сувениров и другие мастера. У кандидата должна быть регистрация в качестве юридического лица, ИП или самозанятого.
Заявки принимаются до 31 мая включительно. Анкету нужно заполнить в сообществе Индустрия I Креативное пространство. Причем в конкурсе могут принять и действующие резиденты пространства. Товары, прошедшие отбор, разместят в креативном пространстве «Индустрия» с 1 июля. Также их добавят в ассортимент онлайн-шоурума «Индустрии».
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