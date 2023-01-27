Креативный кластер «Квадрат» ищет новых резидентов

Отбирать предпринимателей будут на конкурсной основе. Победители смогу заселиться в течение этого года.

В Красноярске объявили первый конкурс среди предпринимателей из сферы креативных индустрий для заселения в кластер «Квадрат». Об этом рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий, который занимается перезапуском пространства.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 января 2023 либо лично в СИРКИ (ул. Красной Армии, 10, стр.3, оф.302), либо по электронной почте litvinova@industry.art. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация в качестве юрлица, ИП или самозанятого. С другими условиями отбора можно ознакомится на сайте СИРКИ в разделе «Официальные документы». Здесь можно взять форму заявки для участия.

Предприниматели, которые пройдут отбор, займут помещения до конца 2023 года. Размещение в „Квадрате“ — это не только площади в центре города, но и возможность совместных проектов с другими арендаторами», — рассказали в институте.

На данный момент в кластере «Квадрат» размещены: дизайнер одежды, мастерская интерактивных решений, макетная, столярная мастерские, театральная студия, школа воздушной акробатики, интерактивный музей науки, студия промышленного дизайна, студия барабанов и др. Также здесь в декабре 2022 открылось креативное пространство «Индустрия», задачей которого является продвижение мастеров из Красноярского края и реализация их товаров.

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