В Красноярске открылся шоурум сибирских брендов
В центре Красноярска на улице Ады Лебедевой запустили креативное пространство «Индустрия». Проект реализует Сибирский институт развития креативных индустрий.
В Красноярске появится шоурум сибирских брендов
Его запуск анонсировала Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края. Открытие запланировано на декабрь 2022.
Дискоклуб «ДК»: креативные индустрии
Готовы ли компании креативного сектора к внезапной актуализации их значимости и что необходимо для развития таких бизнесов — об этом эксперты отрасли говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».
Вклад в искусство – назван победитель номинации «Культура: частные проекты»
В 2022 культурная номинация премии «Человек года» стала одной из наиболее объемных — как по лонг-, так и по шорт-листу. В числе претендентов – проекты, направленные на создание среды и сообществ.