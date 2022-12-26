В Красноярске открылся шоурум сибирских брендов

Там же открылась кофейня. Также в креативном пространстве будут проводить выставки, мастер-классы, лекции об искусстве и креативных индустриях. Список мероприятий составлен до конца этого года.

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