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В Красноярске открылся шоурум сибирских брендов

В Красноярске открылся шоурум сибирских брендов
Иллюстрация: Юлия Верхушина

В центре Красноярска на улице Ады Лебедевой запустили креативное пространство «Индустрия». Проект реализует Сибирский институт развития креативных индустрий.

#НОВОСТИ
Площадь креативного пространства составляет 210 кв. м. Там можно купить картины, скульптуры, предметы интерьера, одежду от сибирских мастеров. К открытию сформировали первый список участников выставочного шоурума. Экспозиция будет время от времени меняться. Отбор производителей, которые могут разместить свою продукцию в шоуруме, будет вестись на конкурсной основе. 
 
В Красноярске открылся шоурум сибирских брендов 1
 
Там же открылась кофейня. Также в креативном пространстве будут проводить выставки, мастер-классы, лекции об искусстве и креативных индустриях. Список мероприятий составлен до конца этого года.
 
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Автор: Петр Савельев
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