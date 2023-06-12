Коллекции красноярских дизайнеров покажут на берегах Енисея

Такие подиумы для дизайнеров города и региона организуют впервые: раньше спецпоказы сибирских брендов проходили в классическом формате.

До 18 июня в Красноярске продолжается фестиваль легкой промышленности и моды «Сибирские бренды». Программу разделили на несколько закрытых и публичных блоков.

Стартовой точкой стало 9 июня: в этот день на базе креативного пространства «Квадрат» прошел образовательный интенсив от создателей и экспертов Fashion Hub Russia.

10 и 11 июня локальные дизайнеры прошли профильный аудит. Специалисты Fashion Hub провели комплексную аналитику: от философии и миссии бренда до нюансов кроя и производства, разбора айдентики, выстраивания маркетинговой стратегии и финансового планирования.

Самая зрелищная часть летнего фестиваля сибирских брендов планируется 17 июня: в этот день пройдет модный показ нескольких коллекции красноярских дизайнеров. Аутентичность этого блока — в самих подиумах, которые впервые организовали на берегах Енисея.

Финальным аккордом фестиваля станет ночной маркет. Он пройдет 17 и 18 июня на новой площадке COMMODE — теперь пространство магазина находится на ул. Перенсона, 29.

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