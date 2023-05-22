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Красноярских предпринимателей приглашают участвовать в конкурсе «Экспортер года»

Красноярских предпринимателей приглашают участвовать в конкурсе «Экспортер года»
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярском крае стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года». Итоги конкурса подведут в конце года.

#НОВОСТИ
К участию приглашают крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Подать заявку можно до 30 июня на сайте Российского экспортного центра. Победителей определят в 20 номинациях. Новая номинация — «Лучший экспортер в сфере электронной торговли». Участие в федеральном этапе конкурса бесплатное. Нужно только подать заявку.
 
Победителей определят в два этапа. Сначала объявят лучших на уровне каждого федерального округа, а затем в финале среди лидеров по итогам окружного этапа, отберут лучших экспортёров страны.
 
 
 
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Автор: Екатерина Александрова
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