Красноярских предпринимателей приглашают участвовать в конкурсе «Экспортер года»
В Красноярском крае стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года». Итоги конкурса подведут в конце года.
К участию приглашают крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Подать заявку можно до 30 июня на сайте Российского экспортного центра. Победителей определят в 20 номинациях. Новая номинация — «Лучший экспортер в сфере электронной торговли». Участие в федеральном этапе конкурса бесплатное. Нужно только подать заявку.
Победителей определят в два этапа. Сначала объявят лучших на уровне каждого федерального округа, а затем в финале среди лидеров по итогам окружного этапа, отберут лучших экспортёров страны.
Ранее в региона определили победителей регионального конкурса «Экспортер года» по итогам 2022.
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