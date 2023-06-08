В Красноярске начали принимать заявки на участие в реалити-шоу о креативных индустриях

Съемки шоу продлятся три месяца, а покажут его осенью.

Сибирский институт развития креативных индустрий начал принимать заявки от претендентов на участие в реалити шоу «Битва креаторов».

К участию приглашаются предприниматели, работающие в сфере креативных индустрий, у которых уже есть свой продукт, но он еще не раскручен на рынке. Обязательное условие: вести бизнес на территории края и быть зарегистрированным как юрлицо, ИП или самозанятый.

Реалити-шоу будет носить конкурсный характер. Его участники будут представлять свои проекты, учиться, выполнять индивидуальные задания и работать в командах. Курировать их будут наставники из числа действующих предпринимателей, медиаперсон, экспертов в сфере креативных индустрий.

Предполагается, что на старте в шоу будет 100 участников, но к финалу их число сократится до 25. Победителями же станут пятеро. Они-то и получат главные призы: сертификаты по 1 млн рублей на комплексное продвижение своего проекта.

Формат реалити-шоу позволяет доступно представить одну из наших ключевых мер поддержки — продюсирование, выявить победителей, которые смогут воспользоваться этой услугой в 2023 году, а также обеспечить максимальное количество представителей креативных индустрий другими имеющимися в организации мерами поддержки», — говорит директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Желающие принять участие в «Битве креаторов» могут подать заявку на сайте проекта. Сделать это нужно до 30 июня 2023 включительно. После анализа всех поступивших заявок и отбора участников, начнутся съемки. Проходить они будут в Красноярске и продлятся три месяца.

Показать реалити-шоу планируют осенью этого года — в течение двух месяцев, начиная с сентября. Где именно будет транслироваться шоу, пока не сообщается.

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