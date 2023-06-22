Студент СФУ получил 1 млн на создание «умной» одежды
Сергей Манелюк, студент Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, стал победителем конкурса CreativeTECH в рамках конференции технологических предпринимателей Startap Village.
Он и его технологический партнер Владимир Ермолаев выиграли сертификат на 1 млн рублей для реализации своей идеи. Их проект — бренд футуристической одежды Denkito. Сейчас есть возможность купить худи с вставным магнитным кулером для охлаждения и технологичные брюки-джоггеры. Товары можно найти на одной из торговых площадок, их также продают через социальные сети. Серийное производство «умной» одежды планируют запустить в ближайшее время.
Теперь мы занимаемся разработками новых продуктов, поэтому большая часть выигранных денег пойдет на закупку оборудования, материалов и пилотные партии», – рассказал Сергей Манелюк.
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