Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.06
84,23
92,07
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Студент СФУ получил 1 млн на создание «умной» одежды

Студент СФУ получил 1 млн на создание «умной» одежды
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сергей Манелюк, студент Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, стал победителем конкурса CreativeTECH в рамках конференции технологических предпринимателей Startap Village.

#НОВОСТИ
Он и его технологический партнер Владимир Ермолаев выиграли сертификат на 1 млн рублей для реализации своей идеи. Их проект — бренд футуристической одежды Denkito. Сейчас есть возможность купить худи с вставным магнитным кулером для охлаждения и технологичные брюки-джоггеры. Товары можно найти на одной из торговых площадок, их также продают через социальные сети. Серийное производство «умной» одежды планируют запустить в ближайшее время. 
Теперь мы занимаемся разработками новых продуктов, поэтому большая часть выигранных денег пойдет на закупку оборудования, материалов и пилотные партии», – рассказал Сергей Манелюк.
Читайте также:
 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Проект расширения Красраба до трех полос обойдется в 110 млн рублейПроект расширения Красраба до трех полос обойдется в 110 млн рублей
  • В Красноярске арестован директор местной инвестиционной компанииВ Красноярске арестован директор местной инвестиционной компании
  • Все серьезно: что принес Красноярскому краю ПМЭФ`2023Все серьезно: что принес Красноярскому краю ПМЭФ`2023
  • Кресло Усса в ЗС занял экс-глава УФСБ Анатолий СамковКресло Усса в ЗС занял экс-глава УФСБ Анатолий Самков
  • Рост цен в Красноярском крае ускорился почти вдвоеРост цен в Красноярском крае ускорился почти вдвое
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.