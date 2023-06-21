Алексей Горенский рассказал про встречу с Владимиром Путиным
Алексей Горенский, сооснователь Bellini, презентовал президенту Владимиру Путину стратегию развития гастрономии в России. Встреча проходила в Москве.
В частности, ресторатор и директор Института гастрономии СФУ сообщил президенту, что индустрия нуждается в вовлечении государства и разработке концепции ее развития в масштабах страны. Нужно развиваться по пяти направлениям: гастрообразование; гастронаука и технологии; гастропредпринимательство; гастрокультура и гастротуризм. В качестве примера развития гастрономии бизнесмен привел Институт гастрономии СФУ.
Нужно сделать все, чтобы бизнес был интегрирован в образовательный процесс. Ребята должны учиться не на теории, а на практике, общаясь с предпринимателями. Тогда они по-настоящему будут вовлекаться и влюбляться в профессию, — цитирует Алексея Горенского сайт «Сибирь работает».
Сооснователь Bellini Group сообщил, что сейчас ждут поручения от президента Владимира Путина агентству стратегических инициатив о необходимости разработать концепцию развития гастрономии в России, включая развитие гастрономического туризма, образования, предпринимательства, профориентационных мероприятий для молодёжи как драйвера развития экономики регионов.
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