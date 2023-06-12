Институт гастрономии СФУ присоединится к гастрофестивалю в Абакане

Шеф-преподаватели станут участниками всей трехдневной программы фестиваля «Жарче»: он пройдет с 15 по 17 июня включительно.

Представители красноярского гастрокластера расширяют сферу влияния: Максим Черевиченко и Евгений Баранников, шеф-преподаватели Института гастрономии СФУ, привезут искусство высокой гастрономии в Абакан. Там с 15 по 17 июня пройдет первый открытый гастрофестиваль «Жарче»: событие, которое сконцентрирует для участников и гостей еду, обучение и интерактив.

15 июня Максим Черевиченко и Евгений Баранников проведут авторский мастер-класс «Применение гастрономических зарубежных техник в приготовлении блюд из местных продуктов».

16 июня они представят сибирские блюда, созданные из локальных продуктов, на гастроужине «Координаты»: каждой позиции присвоят собственную точку на карте.

17 июня шеф-преподаватели будут готовы ответить на все вопросы, связанные с обучением в Институте гастрономии СФУ.

Вход на сам фестиваль свободный, а для участия в мастер-классе и гастроужине понадобится приобрести специальный билет.

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