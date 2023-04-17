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Красноярский бизнес зовут на конкурс российских брендов

Красноярский бизнес зовут на конкурс российских брендов
Автор фото: pressfoto. Иллюстрация: freepik.com

Заявки принимаются от представителей пяти сфер деятельности. Основное требование: высокая степень локализации производства и приличные темпы роста.

#НОВОСТИ

Предприниматели Красноярского края смогут поучаствовать в конкурсе перспективных российских брендов. Заявочная кампания уже стартовала, рассказали в региональном агентстве развития МСП.

Инициатором конкурса является Агентство стратегических инициатив. Проходит он в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Подать заявку можно на сайте мероприятия.

Заявиться могут компании, занимающиеся производством продовольственных и потребительских товаров, развивающие информационные и высокие технологии, а также работающие в креативных индустриях. При отборе значение будут иметь степень локализации производства, темпы роста организации и социальная значимость проектов.

Участие в конкурсе для представителей МСП — отличная возможность стать более узнаваемыми и востребованными для потребителей. Наш край может представить на конкурсе очень много интересных достойных компаний, которые уже имеют своего покупателя и в регионе, и в стране», — уверен заместитель руководителя агентства развития МСП края Роман Мартынов.

Победители конкурса получат помощь в продвижении своих брендов в медиапространстве, в торговых сетях, на маркетплейсах и т.д.

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Автор: Петр Савельев
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