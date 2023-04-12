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30% красноярских предпринимателей планируют нарастить розничный оборот во 2 кв. 2023

30% красноярских предпринимателей планируют нарастить розничный оборот во 2 кв. 2023
Иллюстрация: freepik.com / rawpixel.com

Одновременно с этим треть руководителей рассчитывают на увеличение прибыли.

#НОВОСТИ

Красноярскстат озвучил результаты аналитики оборота розничной торговли в первом квартале 2023: как писал «ДК» ранее, его объем превысил 111 млрд рублей (данные за январь и февраль текущего года). В рамках исследования красноярские предприниматели поделились планами на второй квартал 2023.

Согласно опубликованным данным, 29,6% опрошенных руководителей предполагают увеличить оборот розничной торговли. На рост объема продаж в натуральном выражении рассчитывают 21% предпринимателей, а 16,1% хотят расширить и ассортимент товаров.

Также аналитики выяснили:

  • 28,4% ждут увеличения прибыли;
  • 40,7% высказали предположения о дальнейшем росте цен реализации;
  • 87,7% не планируют наращивать торговую наценку на реализуемые товары.

В результатах исследования отмечается, что в первом квартале 2023 индекс предпринимательской уверенности, который является индикатором делового климата в рознице, составил «-0,8%». Согласно приведенным данным, по итогам последнего квартала 2022 он был равен «-4,9%».

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Автор: Петр Савельев
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