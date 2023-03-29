Филиал КрасГАУ могут открыть в Монголии

Руководство университета готово к реализации такого проекта; вердикт вынесет правительство РФ.

Филиал Красноярского государственного аграрного университета может открыться на территории Монголии — воплощение этого проекта обсудили на совещании монгольской делегации с руководством КрасГАУ.

Заместитель губернатора Убурхангайского аймака Монголии Ишдорж Доржсурэн и ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова подписали соглашение о взаимодействии в сфере науки и высшего образования. Предварительные договоренности обсудили в начале марта 2023, в ходе Красноярского экономического форума.

Как отметили участники совещания, на данный момент университет готов к реализации этой инициативы. Представительство КрасГАУ с 2014 функционирует в крупнейшем городе Монголии — Улан-Баторе.

Сообщается, что финальное решение об открытии монгольского филиала Красноярского аграрного университета вынесет правительство РФ.

«У нас есть научно-исследовательские разработки в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, которые можно использовать на территории Монголии. <...> Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Монголией, притоке студентов», — цитируют Наталью Пыжикову, ректора КрасГАУ, пресс-служба, на официальном портале Красноярского края.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку кадров для сельского хозяйства Монголии, а также отгрузку сельскохозяйственной продукции из региона, и создание российско-монгольских предприятий в пищевой и перерабатывающей промышленности.

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