СФУ подарили уникальную коллекцию книг

Издания будут доступны всем читателям библиотеки университета. Причем, как в очно, так и удаленно.

Научная библиотека Сибирского федерального университета пополнится уникальной коллекцией экологических книг «Sustainability: green design» («Устойчивое развитие: экологическое проектирование»). Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В состав коллекции входит 50 научных книг по экологии, устойчивому развитию, изменению климата, декарбонизация и урбанизации. Все они будут доступны читателям Научной библиотеки СФУ на платформе EbscoHost.

Каждая из книг интересна сама по себе, но собранные в единую коллекцию, они представляют собой бесценный кладезь знаний по одной из самых актуальных для человечества отраслей научного знания», — считает проректор по научной работе СФУ Руслан Барышев.

Средства для приобретения коллекции выделил давний партнер университета — компания «Норникель».

Наше партнерство — это не только совместная работа в области подготовки кадров, но и проекты, имеющие культурную, историческую и научную значимость. Надеемся, что очередной этап этого сотрудничества и наш вклад в коллекцию библиотеки СФУ принесут научному сообществу существенную пользу», — говорит директор красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко.

Напомним, что с 2017 года в СФУ работает R&D-центр компании, который занимается не только научными изысканиями в сфере горного дела и металлургии, но и готовит кадр для «Норникеля» и других предприятий отрасли.

Читайте также:

Самый северный университет России появился в Красноярском крае В Министерстве науки и высшего образования подписали приказ об изменении статуса Норильского индустриального института. Это даст вузу возможность расширить программу и спектр научных исследований.

«Норникель» построит в Норильске инновационную школу на тысячу учеников

Новое образовательное учреждение разгрузит близлежащие школы, в которых сейчас занятия проходят в две смены. Построить ее планируют примерно за три года.

«Норникель» заинтересовался водородной энергетикой

Компания помогла открыть международный центр для проведения подобных исследований при одном из ведущих вузов России, с которым сотрудничает не первый год.

«Норникель» и МФТИ набирают студентов в профильную ИТ-магистратуру

Разработанная вузом и металлургами программа ориентирована на развитие у студентов ключевых компетенций в области цифровой трансформации бизнеса компании.