СФУ подарили уникальную коллекцию книг
Издания будут доступны всем читателям библиотеки университета. Причем, как в очно, так и удаленно.
Каждая из книг интересна сама по себе, но собранные в единую коллекцию, они представляют собой бесценный кладезь знаний по одной из самых актуальных для человечества отраслей научного знания», — считает проректор по научной работе СФУ Руслан Барышев.
Наше партнерство — это не только совместная работа в области подготовки кадров, но и проекты, имеющие культурную, историческую и научную значимость. Надеемся, что очередной этап этого сотрудничества и наш вклад в коллекцию библиотеки СФУ принесут научному сообществу существенную пользу», — говорит директор красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко.
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