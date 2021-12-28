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СФУ подарили уникальную коллекцию книг

СФУ подарили уникальную коллекцию книг
Иллюстрация: Twitter

Издания будут доступны всем читателям библиотеки университета. Причем, как в очно, так и удаленно.

#НОВОСТИ
Научная библиотека Сибирского федерального университета пополнится уникальной коллекцией экологических книг «Sustainability: green design» («Устойчивое развитие: экологическое проектирование»). Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
 
В состав коллекции входит 50 научных книг по экологии, устойчивому развитию, изменению климата, декарбонизация и урбанизации. Все они будут доступны читателям Научной библиотеки СФУ на платформе EbscoHost.
Каждая из книг интересна сама по себе, но собранные в единую коллекцию, они представляют собой бесценный кладезь знаний по одной из самых актуальных для человечества отраслей научного знания», — считает проректор по научной работе СФУ Руслан Барышев.
Средства для приобретения коллекции выделил давний партнер университета — компания «Норникель».
Наше партнерство — это не только совместная работа в области подготовки кадров, но и проекты, имеющие культурную, историческую и научную значимость. Надеемся, что очередной этап этого сотрудничества и наш вклад в коллекцию библиотеки СФУ принесут научному сообществу существенную пользу», — говорит директор красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко.
Напомним, что с 2017 года в СФУ работает R&D-центр компании, который занимается не только научными изысканиями в сфере горного дела и металлургии, но и готовит кадр для «Норникеля» и других предприятий отрасли.
 
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Автор: Петр Савельев
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