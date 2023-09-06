В Красноярском крае почти 400 безработных открыли свое дело на деньги бюджета

Господдержка предоставлялась по линии службы занятости.

Служба занятости Красноярского края с начала 2023 поддержала деньгами бизнес-проекты 377 безработных жителей региона, рассказали в ведомстве.

Среди идей, поддержанных властями, открытие столярной мастерской, туристического агентства, химчистки, центра изучения английского языка, дизайн-студии, мастерской авторской керамики, производства одежды для домашних животных.

Общая сумма выделенных средств не уточняется. Однако известно, что по этой программе безработные могут получить финансовую поддержку в размере от 199,5 до 276,3 тыс. рублей в зависимости от района края, в котором они проживают. Деньги можно потратить на аренду или приобретение помещений, ремонт зданий, покупку оборудования и мебели, сырья для производства, программного обеспечения и др.

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