65% красноярских бизнесменов не работали в сфере своего бизнеса
При этом меньше 20% предпринимателей придумали идею своего дела самостоятельно.
Только 35% предпринимателей Красноярска имели опыт работы в той нише, где строят бизнес. Остальные 65% до запуска собственного дела не работали в этих сферах — об этом они рассказали в опросе бизнес-клуба «Атланты».
В выборе ниши бизнесмена 28% ориентировались на то, что процессы в выбранной сфере не вызывают сложностей. 21% начали после предложений со стороны бизнес-партнеров. Только 19% придумали идею для собственного проекта самостоятельно.
Красноярские бизнесмены рассказали, на что они опирались при выборе ниши для своей компании. Так, предприниматели преимущественно ориентировались на то, что работа именно в этой сфере дастся им легко (28%), 21% начали свое дело благодаря предложениям от бизнес-партнеров, 19% придумали идею для проекта сами, а каждый десятый вдохновился идей из интернета.
При этом каждый третий предприниматель, ставший участником исследования, уверен в высокой востребованности своего бизнеса. Тем не менее, 39% респондентов некоторое время назад ощущали свое дело более стабильным, чем на момент опроса в мае 2023.
Для развития своего дела 26% владельцев готовы привлекать инвестиции, 18% согласны расширить штат, еще 16% и 15% при необходимости обучатся дополнительным навыкам сами либо оплатят обучение сотрудников.
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