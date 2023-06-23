Красноярский край начал сотрудничать с Российским союзом промышленников и предпринимателей

Соответствующее соглашение Михаил Котюков и Александр Шохин, президент союза, заключили 22 июня. До этого состоялось обсуждение промышленного потенциала Сибири в рамках ПМЭФ`2023.

Красноярский край и Российский союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о сотрудничестве. Документы подписали Михаил Котюков, врио губернатора, и Александр Шохин, президент союза. Это произошло 22 июня: Александр Шохин прибыл в Красноярск после встречи с Михаилом Котюковым на ПМЭФ`20203.

Цель сотрудничества — привлечение в регион инвесторов и организация диалога с бизнесом, который готов инициировать больше новых рабочих мест. Еще один акцент будет сделан на подготовке высококвалифицированных кадров.

По условиям заключенного сотрудничества, до 2030 в Красноярском крае будет реализовываться стратегия социально-экономического развития. Предусматривается и внедрение современных технологий для повышения производительности.

С учетом потенциала, который есть в Сибири: научного, образовательного, производственного — нет никаких сомнений, что Сибирь может и должна стать центром нового направления развития России», — прокомментировал Михаил Котюков во время подписания документа.

Заключение соглашения стало частью первого расширенного заседание Координационного совета отделений РСПП в СФО. Кроме Михаила Котюкова и Александра Шохина в нем участвовали Дмитрий Вахруков, замминистра экономического развития председатель координационного совета отделений РСПП по СФО; Анатолий Серышев, полпред президента РФ в СФО; а также Михаил Хардиков, операционный директор Группы Эн+.

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