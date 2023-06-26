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Кафе, магазины и салоны красоты: какой бизнес больше привлекает молодых красноярцев

Кафе, магазины и салоны красоты: какой бизнес больше привлекает молодых красноярцев
Автор фото: pressfoto. Иллюстрация: freepik.com

Общепит, торговля и сфера услуг оказались наиболее востребованными видами бизнесов среди жителей Красноярска. А вот предпринимательство, связанное с технической сферой оказалось мало популярно.

#НОВОСТИ

Каждый второй житель Красноярска (54%) хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. Такие данные получены в результате опроса, проведенного страховой компании «Ренессанс Жизнь» и платформой Авито.Услуги.

Лучшей идеей для начала своего дела красноярцы считают открытие кафе или ресторана. Такой ответ дало 32% респондентов. Примечательно, что больше всего (примерно треть) среди них молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Также многие опрошенные горожане (29%) хотели бы открыть свой продуктовый или книжный магазин — чаще всего о таком мечтают миллениалы (25.. 34 года). На третьем месте по популярности идут салоны красоты и прочие бьюти-услуги — 15%.

А вот строительство и ремонтом, оказанием услуг автосервисов и перевозок хотели бы заняться лишь 6.. 10% красноярцев — в массе своей это взрослые мужчины.

Основными препятствиями для начала собственного дела опрошенные жители Красноярска считают отсутствие стартового капитала (32%), нехватку знаний (32%), отсутствие конкретного плана (25%).

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Подобная тенденция отмечается практически по всей России. Однако край по оттоку молодых кадров регион оказался 12 по стране.

Трудовая миграция в Красноярский край выросла почти на 20%

Примерно на столько же сократилось число жителей региона, уезжающих на заработки в другие территории РФ.

Красноярские предприниматели могут обучиться креативному лидерству

Цель образовательной программы — развитие и креативная трансформация их стартапов и действующих проектов.

Автор: Петр Савельев
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