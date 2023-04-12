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Красноярские предприниматели готовы инвестировать в автоматизацию больше 10 млн

Красноярские предприниматели готовы инвестировать в автоматизацию больше 10 млн
Иллюстрация: freepik.com / rawpixel.com

О таких планах рассказали 10% бизнесменов, принявших участие в опросе.

#НОВОСТИ

Красноярские предприниматели поделились планами, связанными с автоматизацией бизнес-процессов. 42% руководителей заявили, что уже запустили цифровой переход и собираются масштабировать возможности технологий в своих компаниях за ближайшие три года — такие данные приведены в совместной аналитике бизнес-клуба «Атланты» и исследовательского центра Зарплаты. ру.

Из них 59% готовы вложить в автоматизацию до 1 млн рублей, 25%до 5 млн, а 10% согласны потратить от 10 млн рублей.

Автоматизировать значительную часть бизнес-процессов готовы 48% управленцев. Руководители красноярских компаний намерены делегировать технологиям разнообразный пул задач:

  • бухгалтерия — 57%;
  • документооборот — 37%;
  • коммуникация с клиентами — 35%;
  • продажи — 33%.

Тем не менее, процессы, связанные с проведением собеседований, а также разработкой креатива и стратегий, передавать технологиям предприниматели не готовы.

«Несмотря на то, что технологии значительно упрощают жизнь и освобождают время от рутинных задач, руководители не готовы делегировать машинам ряд процессов. Так, больше половины управленцев (53%) не доверили бы технологиям проводить собеседования, разрабатывать креатив (34%) и стратегии (31%), а также анализировать риски (31%). Кроме того, в обучение сотрудников (30%) и планирование (30%) менеджеры тоже хотели бы вовлекать людей», — комментирует Олеся Сивач, CEO бизнес-клуба «Атланты».

Аналитики отметили, что активнее всего автоматизацией процессов интересуются управленцы из сферы образования (13%), моды (12%) и IT (9%).

80% руководителей рассчитывают, что цифровизация поможет сэкономить время; 74% рассчитывают на повышение эффективности бизнеса; 46% планируют увеличить прибыль компании за счет автоматизации; 32% опрошенных намерены дать сотрудникам возможность сменить рутинные задачи на более креативные.

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Автор: Петр Савельев
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