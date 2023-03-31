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Открытие счетов по видеосвязи могут внедрить в банках РФ в 2024

Открытие счетов по видеосвязи могут внедрить в банках РФ в 2024
Иллюстрация: freepik.com

Практику видеоидентификации планируют тестировать в рамках экспериментального правового режима.

#НОВОСТИ

В российских банках могут запустить открытие счетов посредством видеосвязи: такой способ планируется протестировать в экспериментальном правовом режиме (ЭПР). О потенциальной возможности открывать банковские счета без личного присутствия заявил Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Информация прозвучала на межрегиональной конференции в Тюмени 30 марта.

«Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными, связан с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации, открытия счета в рамках видеоконференцсвязи. Полагаем, что можно будет провести такую работу в рамках ЭПР. Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета», — цитирует Илью Ясинского ТАСС.

XIX Межрегиональная конференция «Региональный финансовый рынок, состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов» прошла в Тюмени 30 марта. Ее организовали Ассоциация банков России, Ассоциация кредитных организаций Тюменской области, а также Тюменская областная дума.

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Автор: Петр Савельев
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