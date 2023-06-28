Красноярские предприниматели смогут размещать диджитал-рекламу по цене от 1 рубля

Программа, которую Минэкономразвития РФ и цифровой оператор Gallery запустили на базе центров «Мой бизнес», будет действовать до 30 сентября. Она рассчитана на 1 млн представителей МСБ.

Владельцам малого и среднего бизнеса предоставят возможность запустить наружную рекламу стоимостью от 1 рубля на цифровых носителях: для этого министерство экономического развития РФ, оператор цифровой наружной рекламы Gallery и центр «Мой бизнес» разработали специальную программу.

«Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета любой суммой от 1 рубля станут доступны 10 тыс. бонусных рублей и бесплатная разработка рекламного креатива», — пишет «Коммерсант».

Дополнительно для предпринимателей из сегментов МСБ подготовили профильное обучение, после которого те смогут самостоятельно запускать рекламные кампании.

Сейчас программа охватывает 32 города, в этот список входит и Красноярск. Из городов СФО в него также вошли Барнаул, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк, Омск.

Программа действует до 30 сентября 2023. Число предпринимателей, которые смогут стать ее участниками, ограничено до 1 млн человек.

Чтобы получить бонусные средства, владельцу бизнеса понадобится обратиться в центры «Мой бизнес». В Красноярске на данный момент действуют четыре филиала.

Еще один вариант — оставить онлайн-заявку по этой ссылке.

Работу организовали через технологическую платформу для размещения наружной рекламы VDOOH. Уточняется, что предприниматели смогут использовать билборды не только собственного города, но и при необходимости таргетно масштабировать рекламу в другие геолокации.

Читайте также:

Наружная реклама переходит на «цифру»

В Красноярске крупнейший в стране цифровой оператор наружной рекламы Gallery представил тренды развития отрасли в медиасреде.

Больше 80 млн получат красноярские НКО от Фонда президентских грантов

20,5 млн из них направят благотворительному фонду «Феникс» — это грантовый рекорд для региона.

Почти 20 млн получат авторы грантов по развитию Красноярского края

В 2023 эксперты конкурса одобрили 842 идеи: в прошлом году поддержку получили практически в два раза больше проектов.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами

Каких рисков стоит собственное дело, во сколько они могут обойтись, и как к этому подготовиться — разбирались представители креативных индустрий на интенсиве по финансовой грамотности.

Поддержка на высоте

В Красноярском крае сейчас действуют 93 меры финансовой господдержки от различных структур — федеральных и муниципальных. «Деловой квартал» разбирался, на что может рассчитывать бизнес в регионе.

556 млн выделят на поддержку красноярского МСБ

Об этом сообщил Алексей Додатко, председатель красноярского Заксобрания.

В Красноярске начали принимать заявки на участие в реалити-шоу о креативных индустриях

Съемки шоу продлятся три месяца, а покажут его осенью.

Сергей Егошин: Бизнес распробовал преимущества цифровых решений

Экономика России и региона уже несколько лет развивается в логике импортозамещения технологий. События 2022 ускорили этот процесс.