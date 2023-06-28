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Красноярские предприниматели смогут размещать диджитал-рекламу по цене от 1 рубля

Красноярские предприниматели смогут размещать диджитал-рекламу по цене от 1 рубля
Иллюстрация: freepik.com / our-team

Программа, которую Минэкономразвития РФ и цифровой оператор Gallery запустили на базе центров «Мой бизнес», будет действовать до 30 сентября. Она рассчитана на 1 млн представителей МСБ.

#НОВОСТИ

Владельцам малого и среднего бизнеса предоставят возможность запустить наружную рекламу стоимостью от 1 рубля на цифровых носителях: для этого министерство экономического развития РФ, оператор цифровой наружной рекламы Gallery и центр «Мой бизнес» разработали специальную программу.

«Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета любой суммой от 1 рубля станут доступны 10 тыс. бонусных рублей и бесплатная разработка рекламного креатива», — пишет «Коммерсант».

Дополнительно для предпринимателей из сегментов МСБ подготовили профильное обучение, после которого те смогут самостоятельно запускать рекламные кампании.

Сейчас программа охватывает 32 города, в этот список входит и Красноярск. Из городов СФО в него также вошли Барнаул, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк, Омск.

Программа действует до 30 сентября 2023. Число предпринимателей, которые смогут стать ее участниками, ограничено до 1 млн человек.

Чтобы получить бонусные средства, владельцу бизнеса понадобится обратиться в центры «Мой бизнес». В Красноярске на данный момент действуют четыре филиала.

Еще один вариант — оставить онлайн-заявку по этой ссылке.

Работу организовали через технологическую платформу для размещения наружной рекламы VDOOH. Уточняется, что предприниматели смогут использовать билборды не только собственного города, но и при необходимости таргетно масштабировать рекламу в другие геолокации.

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Автор: Петр Савельев
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