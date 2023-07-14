В Красноярском крае стало больше предпринимателей
В течение последнего года в регионе фиксируют рост число субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие данные следуют из Единого реестра.
Увидеть будущие апартаменты красноярцы могут уже этим летом: в июле в Красноярске запустился первый шоурум. Он доступен для экскурсий, которые дают возможность «распробовать» концепцию апарт-отеля.
Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны
За последнее время в Красноярске закрылось несколько знаковых заведений, на месте которых анонсированы или уже работают новые проекты.
Андрей Шевелев: Региональному туризму нужна сверхцель
Смыслы — современное топливо для бизнеса, поэтому их важно искать, осознавать, внедрять в практику. Кейс одного бизнес-проекта.