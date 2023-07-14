В Красноярском крае стало больше предпринимателей

В течение последнего года в регионе фиксируют рост число субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие данные следуют из Единого реестра.

По сведениям на июль, в крае зарегистрировано 104 тысяч представителей МСП. Это на 3% больше, чем в июле 2022.

Сектор малого и среднего бизнеса стабильно восстанавливается. Наша главная задача сохранить положительную динамику роста предприятий в крае», – сообщил Сергей Демешко, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

В агентстве полагают, что увеличение количества предпринимателей связано с мерами поддержки, которые предоставляются в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

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