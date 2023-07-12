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Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны

Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны
Иллюстрация: DK.RU

За последнее время в Красноярске закрылось несколько знаковых заведений, на месте которых анонсированы или уже работают новые проекты.

#МНЕНИЯ
DK.RU спросил у рестораторов города, чем они руководствуются, принимая решение свернуть проект. И сложный ли это шаг с точки зрения эмоций.
 
Анатолий Ващенко, директор ресторанного холдинга Bellini 
Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны 1– Я отношусь к тем, кому решение о закрытии заведения дается непросто. К счастью, в нашей практике таких прецедентов было немного. Каждый проект как ребенок, поэтому думаешь до последнего, взвешиваешь все «за» и «против». Но в итоге бизнес-подход всегда берет верх над эмоциями. Зачем тянуть то, что никуда не едет? Знаю, что есть и другой «лагерь» бизнесменов: если финпоказатели заведения их не устраивают, они легко закрываю проект, даже не пытаясь его спасти. 
Причины закрытия могут быть разными. Главная из них – финансовая неэффективность. Если интерес гостей к проекту потерян, а его экономика хромает – это прямая дорога к тому, чтобы свернуть работу заведения.
Одной из причин могут быть плохие отношения с арендодателем – у нас так было по двум проектам. Играет свою роль и неправильное месторасположение: на неудачной локации даже хороший проект может работать «в минус». Нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор: причиной закрытия могут стать разногласия между бизнес-партнерами. Бывают ошибки в финмодели, что тоже становится предпосылкой к закрытию. 
Рынок знает много примеров того, что финансово неэффективные проекты существуют благодаря желанию собственника иметь свой ресторан. Но и таких проектов, и таких людей сегодня все меньше. Понять, есть ли у заведения потенциал роста, можно в среднем за год. Если за это время, пройдя все сезоны, проект не вышел на прибыльность, то его шансы на дальнейшую успешную работу не очень большие. Но бывают и исключения. Из личного опыта – в течение двух лет Benedict работал то «в плюс», то уходил «в минус». Но в конце концов прочно встал на ноги и сейчас показывает хорошие цифры. 
 
Дмитрий Журкин, соучредитель ресторанной группы Berrywood family 
Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны 2– Рестораторы закрывают заведения по одной главной причине – экономическая несостоятельность проекта. Почему она случилась – здесь причины кроются в ошибках реализации концепции. Концепция состоит из 7 важных составляющих (модель 7P): место (Place), продукт (Product), цена (Price), вещественные доказательства концепции (Physical Evidence), отлаженный процессы (Process), команда (People), промоушн (Promotion). Ошибки в одном-двух пунктах обычно поправимы и не могут привести к закрытию (при условии правильного управления, которое позволит из этих ошибок вырулить). Однако совокупность ошибок по большему количеству пунктов обычно приводит к закрытию заведений. При этом я уверен и в обратном: при постоянном соблюдении всех 7P ресторанные концепции могут жить очень долго. 
За все время работы у Berrywood family не было опыта закрытия проектов. Был прецедент, когда арендатор решил пересмотреть условия аренды. Новые условия не соответствовали ценовой политике нашего заведения – оно работает в демократичной нише, поэтому мы были готовы закрыть проект. Но в итоге этот вопрос решился переговорами. 
 
Александр Митраков, основатель 075 group 
Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны 3– Плохая экономика проекта, а именно она и ставит точку в работе заведения, никогда не появляется на пустом месте. В проекте нет экономики, когда в нем хромает концепция, допущены ошибки по месту расположения ресторана и условиям аренды. Приведу пример из собственного опыта: Mike&Molly на Партизана Железняка проработал два года и не показал ожидаемых финансовых результатов, хотя и не был убыточным. Эту локацию мы брали в первую очередь из-за удобной транспортной доступности, для развития доставки.
Однако уже в процессе работы вскрылось множество нюансов. Из-за грубых ошибок на этапе строительства здания в помещении было очень холодно зимой и очень жарко летом. И это лишь один из примеров. Были и другие сложности – казалось, что мы не сможем раскрутить эту локацию до необходимых нам цифр. В какой-то момент появилось предложение по новому помещению, и мы им воспользовались. 
Закрывать точки, если они не являются прибыльными – единственно верное решение. Хотя так думают не все – и в Красноярске, и в Москве есть рестораторы, которые до последнего держат убыточные проекты, подпитывая их за счет сторонних бизнесов. Возможно, они сильно дорожат идеей или есть другие причины. Но надо быть максимально прагматичным: нет экономики, фиксируешь убыток и сворачиваешь проект, либо переделываешь его.
 
Хайям Аминов, бренд-шеф ресторана Fresco
Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны 4– Основная причина закрытия ресторанов конечно же экономическая. Она ведет за собой и все остальные, такие как локация и команда. Но если копнуть глубже, причиной плохой экономики чаще всего становится отсутствие концепции и смыслов. Любому заведению нужен монопродукт, вокруг которого будет выстроен весь проект и который станет визитной карточкой заведения. Поэтому важно не только найти этот продукт, но и транслировать сопряженные с ним смыслы. Работа по принципу «все в кучу» неизбежно приведет к стремительному закрытию заведения.  
Сложно ли закрывать проекты? Конечно, сложно! Любой проект – это не только вложенные в него силы и деньги, но и большая душевная работа. Не спишь ночами, чтобы придумать что-то интересное, думаешь над каждой деталью.
Решение о закрытие проекта лично мне пришлось принять лишь однажды – и это было больно. С одной стороны, я понимал, как много сделал. Но с другой – пришло осознание, что что-то было сделано неправильно, допущены обидные и даже нелепые ошибки, которые и привели к таким последствиям. Не скажу, что мои проекты для меня как дети, но они точно большее чем просто бизнес.  
 
Асиф Алиев, владелец сети кофеен Lunga coffee 
Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны 5– Мой опыт говорит о том, что у каждого закрытия есть свои причины и далеко не всегда это «минусовая» прибыль. К примеру, заведение может закрыться из-за сложностей с локацией. Так было с нашей кофейней на пр.Мира, 54: она располагалась в здании-памятнике культурного наследия, что влекло понятные сложности в оформлении фасада. Плюс сложности в коммуникации с собственником, который не понимал, что для общепита очень важен фасад и окна. Добавьте к этому риски закрытия заведения на период планового ремонта фасада (а это год с полной арендой площадей) – решение о закрытии проекта напрашивалось само собой. Могут быть и другие причины: не получилось собрать команду; сложности с финансированием, что было особенно актуально после пандемии; закрытие или открытие рядом с заведением других проектов.
В конце концов рестораторам не чуждо ничто человеческое: проект может просто перестать приносить удовольствие или ты перестаешь видеть перспективы – как для заведения, так и для себя самого.   
Из моего опыта (а я закрывал заведения два раза) – решение о сворачивании проекта часто приходит само. Считаешь цифры, оцениваешь проект и его перспективы – и это не оставляет других вариантов. Сначала сильно расстраиваешься, но уже через неделю понимаешь, что решение было правильным. Освобождается много энергии, которую всегда можно вложить в проекты, где есть и деньги, и удовольствие. 
 
 
Автор: Наталья Повольнова
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