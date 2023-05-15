Bellini закрыл «Коко Шинель» в Красноярске

Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды.

Анатолий Ващенко, Олег Сипетый, Николай Бяков – о первом крупном заработке

На пути к крупным капиталам самым памятным всегда остается первый денежный успех. Как заработали свои первые большие деньги капитаны красноярского бизнеса и куда их потратили — об этом в опросе «ДК».