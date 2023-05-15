Bellini закрыл «Коко Шинель» в Красноярске
В Красноярске на улице Октябрьской больше не работает ресторан «Коко Шинель». Заведение закрылось в минувшие выходные. Сообщение о закрытии появилось в социальных сетях Bellini.
Ресторан работал более 5 лет.
На его месте, ориентировочно через месяц откроется рузинский ресторан «Хмели — суМели». В заведении будет 50 посадочных мест. Средний чек составит 750 рублей. В меню — хинкали, закуски, супы, салаты. Фишкой заведения станет печь в середине зала.
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